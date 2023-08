Dresscode: Etikette im Hochsommer

Herrlich, diese hohen Temperaturen. Endlich schwitzen wir wieder bei 30 Grad. Der Sommer kann so schön sein. Jedes Jahr grüßt jedoch das Murmeltier. Mit Anzug und Krawatte oder feinem Kostüm mit Blazer sind die hohen Temperaturen nicht so angenehm. Wer im Sommer nicht im Kühlhaus arbeitet und bei wem auch im Hochsommer Wert auf Etikette gelegt wird, muss sich zu helfen wissen.

Hemd im Sommer

Die Sommermode im Büro lässt viele Fragen offen. Bei wem es im Sommer kein T-Shirt sein darf, der muss andere Aktionen für die luftige Pause starten. Kleiner Tipp am Rande, wo knitterfrei drauf steht, schwitzt man meistens mehr, denn nur chemische Materialien verursachen, dass ein Hemd bügelfrei wird. Und in denen schwitzt man einfach mehr. Also eher einmal mehr zum Bügeleisen greifen und dafür weniger Schweißflecken mit sich herum tragen müssen. Sommerliche leichte Materialien wie Leinen oder eine dünne Baumwolle, oder sogar Bambus Hemden sind ein echter Sommerhit.

Casual Friday

Bei wem es mal das T-Shirt am Casual Friday sein darf, bitte keine Shirts mit Sprüchen oder Aufdrucken drauf. Der V-Ausschnitt darf unter der Woche aber im Kleiderkasten bleiben. Der kann am Wochenende ausgeführt werden. Es ist sehr wichtig, auch bei den T-Shirts auf Qualität zu achten, denn man sieht es sofort. Ein paar schöne schlichte Shirts in Weiß oder Schwarz können nicht schaden. Aber Achtung! Immer ein Sakko darüber tragen.

Das Langarm Hemd

Wenn Langarm gewünscht wird, kann ein langer heißer Tag im Büro auch sehr Kräfte zerrend sein. Deshalb kann man hier in der Mittagspause schon mal kurz durchlüften. Die Ärmel einfach nach oben krempeln. Natürlich geht das nur, wenn danach kein wichtiges Meeting mehr ansteht, denn ein faltenreicher Unterarm wirkt nicht mehr sehr elegant und glaubwürdig. Und dann kann man auch endlich mal den Knopf, der den ganzen Tag so einengend wirkt, aufmachen. Um nicht zu bieder zu wirken, kann man in der Mittagspause schon mal zwei Knöpfe aufmachen. Oder auch beim After-work Drink mit den Kollegen.

Das Sakko

Wer kennt es nicht, bereits am Weg in die Arbeit hat es früh morgens schon 25 Grad. Und dann auch noch das, rein ins Sakko. Wer hasst es nicht? Natürlich ist das Sakko in manchen Büros Pflicht. Wichtig ist, dass man sich in Pausen das Sakko immer wieder auszieht. Das gute an einem Sakko, man sieht die Schweißflecken nicht.

Wickelkleider

Wickelkleider sind im Sommer eine sehr schöne luftige Alternative für das Etuikleid wenn es im Sommer im Büro die gleichen Temperaturen hat wie im Freien. Auch kurvigen Frauen stehen Wickelkleider sehr sehr gut. Egal aus welchem Stoff, Wickelkleider wirken sehr edel. Auch das Dekolleté wird auf jeden Fall in Szene gesetzt, egal welches Muster oder welcher Stoff. Das Rockteil kann entweder weit schwingend oder eng anliegend sein, dem nachdem wie es einer Dame gefällt. Auch für eine Büro Sommerparty afterwork ist ein Wickelkleid eine super schöne Gelegenheit sich auch auf der Party wohl zu fühlen.

Helfen mit Materialien

Leichte fließende Stoffe und Naturmaterialien sind eine gute Möglichkeit, im Sommer nicht zu sehr zu schwitzen und einen heißen Tag im Büro zu überstehen. Und ja, man möchte sich am liebsten sehr leicht kleiden, aber zu viel nackte Haut ist definitiv ein NoGo. Luftdurchlässige Outfits sind definitiv von Vorteil.

