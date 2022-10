Fashion colours

Wir Menschen brauchen Farben. Wir brauchen sie zum Leben und auch zum Überleben. Auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist. Farben bestimmen unseren Alltag. Farben sind das erste was wir sehen, wenn wie unsere Gegenüber betrachten. Wir haben Lieblingsfarben und Farben, die wir nicht so gerne mögen.

Der Herbst und seine Farben

Der Herbst und Winter werden bunt. Inmitten dieser sich rasch verändernden Zeit brauchen wir Farben, die unser Leben wieder erheitern. Stellen wir uns eine U-Bahn mit lauter schwarzer Mäntel vor, und im Gegensatz dazu eine U-Bahn mit verschiedenen schönen und bunten Farben. Was macht wohl mehr Freude? Na logisch, die bunte Variante. Auch wenn man es vielleicht selber nicht tragen mag, für das Auge und die Stimmung ist die bunte Variante immer schöner.

Neutrale Farben zum Kombinieren

Klar, alle neutralen Farben sind immer im Trend. Die brauchen wir ja auch zum Kombinieren. Denn nicht immer kann das ganze Outfit so knallig sein. Feine Weiß- und Cremetöne sind ideale Partner für dunkle Töne. Natürlich darf Dunkelblau und Grau auch nicht in der Garderobe fehlen. Schwarz geht sowieso immer.

Olive

Der Star des heurigen Herbst ist die Farbe Khaki. Oft gesehen auf der Net Yorker Fashion Week, genannt wird der Farbton heuer liebevoll „Martini Olive“. Ein dankbarer Farbton und kombinierbar mit vielen tollen andern Farben. Kühle Farbtypen müssen ein bisschen aufpassen mit Khaki, denn ist es ein zu warmes Oliv, wirken diese sehr schnell blass. Für Herbsttypen eine perfekte Einladung, ihren richtigen Ton tagein und tagaus zu tragen. Prada kombiniert Khaki mit wunderschönen zarten Cremetönen, Gold, aber auch mit Pink und Orange.

Autumn Blonde

Ein wunderschöner Blondbeigeton wird nie aus der Mode geraten. Eine tolle Alternative zum reinen Weiß. Schön, dass es so viele Farbtöne gibt. Super zum Kombinieren mit knalligen, aber auch mit matten Farben. Eine schöne Bluse aus Seide, ein tolles Oberteil für den Büroalltag. Es darf auch mal, allover in beige sein. Kombiniert mit weiß oder gold, ein Traum. Es muss nicht immer dunkel sein.

Rose Violet

Heuer knallte es so richtig, Rose Violet, ein wunderschöner Pinkton, den wir alle lieben werden. Auch Pantone selbst, die diese Farbenamen veröffentlichen, findet die Farbe voller Schwung. Na, das können wir ja mal wieder gebrauchen. auch zarte Rosatöne kann man super mit diesem Pink kombinieren. Es heißt natürlich nicht, dass man diese nicht mehr tragen darf. Kombinierbar ist Rose Violet mit allen möglichen Tönen, Grau, Schwarz, Olive, Blau, unendlich.

Orange Tiger

Jetzt wird es wild! Ein sehr knalliger Orangeton, wird heuer im Herbst und Winter in den Läden hängen. Orange ist nicht jedermanns Sache, aber gut kombiniert oder auch nur in kleinen Mustern enthalten kann der Ton sehr schön wirken. Ein gedeckteres Peach Caramell, ebenfalls ein warmer Farbton wird gut kombinierbar sein.

Der rote Faden…

Rot rot rot, ist mein ganzer Kleiderschrank, oder zumindest ein paar Teile davon. Rot ist eine Signalfarbe. Rot kann richtig Wirkung erzeugen, Kraft und Mut geben. Ich finde in jeden Kleiderschrank jeder Frau gehört mindestens ein rotes Kleid. Besonders schön für den Büroalltag ist ein bordeauxrotes Kostüm, kombiniert mit einem sanften Altrosa Oberteil.