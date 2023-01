Ein Schuh für alle Fälle

Vorne rund oder spitz, 5cm oder 13cm Höhe, Lack schwarz oder raues Rot, mit Riemchen oder ohne Riemchen. Was kann es wohl sein? Ja genau, klassische schöne Pumps, ein Damenschuh für alle Fälle, der in keiner Schuhgarderobe fehlen sollte. Vor allem klassisch schwarz ist unabdingbar im Kleiderschrank jeder Business Frau. Kein Schuh ist einfacher zu kombinieren, als dieser. Denn jede Farbe kann man passend einsetzen und kombinieren.

Die Absatzhöhe

Ja ich weiß, hohe Schuhe eignen sich nicht für jede Situation im Berufsalltag. Zugegeben, der perfekte stolzierende Gang mit hohen Schuhen ist nichts außer Übung. Es muss nicht immer der fallende Storch sein. Es kann auch sehr elegant und sexy aussehen. Pumps sehen vor allem auch in jeden Job gut aus. Sei es im Finanzbüro, in der Kanzlei, im Klassenzimmer oder am Empfang eines Hotels. Pumps sind nicht nur schön, sie sind auch sehr einfach zum Anziehen. Naja über die Bequemlichkeit möchte ich jetzt nicht diskutieren.