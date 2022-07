Alles muss raus…Fluch oder Segen?

Der Sommer ist gerade in vollem Gange! Herrlich! Wer genießt das nicht? Am Ende der Saison locken uns fette Rabatte in die Läden. Ein nun bereits seit Jahren großes Event, welches viele hunderte Menschen bewegt. Jeder will die besten Schnäppchen für sich ergattern. Frauen, als auch Männer. Die Sommerware muss raus, Klamotten, Schuhe, Badesachen und Sportbekleidung müssen Platz machen für die neue Herbst- und Winterware. Bis zu 70% sind manche Teile sogar reduziert. Doch stimmt hier die Qualität auch immer wirklich?

Vor Umtausch geschützt

Achtung ist geboten. Denn nicht alle Läden nehmen reduzierte Ware wieder zurück. Also am besten vor Ort nachfragen, ob ein Umtausch oder eine Rückgabe möglich ist. Sollte jedoch ein Mangel am gekauften Teil sein, hat man als Käufer oder Käuferin das Recht auf Rückgabe. Außer es wurde beim Kauf explizit darauf hingewiesen und der Fehler wurde sichtbar markiert.

Der Rabatt- Wahnsinn

Es gibt ein paar Dinge zu beachten, wenn man sich in den Rabatt-Wahnsinn stürzt. Am wichtigsten: nichts kaufen, damit man was kauft. Es muss nicht immer ein Kauf sein. Man hat doch ohnehin zu viele Platzhalter, die man nie oder selten anzieht im Kleiderschrank. Nur Teile kaufen, die einem wirklich gefallen, und nicht nur so halb. Wichtig ist auch, das Teil kaufen, welches wirklich optimal passt und nicht wieder hundert Mal umgeändert werden muss. Und vor allem, keine falschen Farben kaufen.

Genau inspizieren

Zugegeben, im Angesicht des Preises nimmt man ein Teil ziemlich schnell, ohne lange zu schauen und zu überlegen mit. Aber vor allem bei Sale-Teilen sollte man ein bisschen den Sherlock in sich herausholen. Sind Löcher vorhanden? Sind die Nähte ok? Gibt es sonstige Schäden? Ist es zum Beispiel nur eine Kleinigkeit wie ein lockerer Knopf, kann man das Teil ohne weiteres kaufen. So ein Knopf ist sehr schnell wieder angenäht. Oder man geht mit dem guten Teil in eine Schneiderei und lässt gleich alle Knöpfe nachnähen, um sicher zu gehen dass keiner verloren geht. Sollte dies mal passieren, ist meistens irgendwo ein Ersatzknopf vorhanden.

Gut überlegt

Werden Schäden am Teil gefunden und man möchte es unbedingt haben, sollte man mit einer Fachfrau oder einem Fachmann sprechen. Lässt sich da etwas reparieren und kann man die Ware vielleicht noch günstiger haben. Hier ist es wirklich von Vorteil wenn man selber über ein paar Nähkenntnisse verfügt oder jemanden im näheren Umkreis hat, der oder die nähen kann.

Auch das Innenleben untersuchen

Sehr wichtig bei Jacken und Mäntel oder Blazer ist es, das Innenleben der Teile zu untersuchen. Passt beim Futter alles? Sind Löcher im Futter? Sind die Nähte wirklich alle gut geschlossen? Wie sind die Taschen verarbeitet? Reißen sie vielleicht aus oder sind überhaupt Innentaschen eingearbeitet? Einfach das Teil in der Umkleidekabine noch einmal gut unter die Lupe nehmen. So viel Zeit muss sein, denn manche Designer Teile haben auch im Sale noch einen stolzen Preis. Deshalb kann man auch genau schauen, ob man für diesen Preis auch das bekommt, was man dafür bezahlt.

Sommerschlussverkauf

Sommerschlussverkauf- alles muss raus, trotzdem unbedingt einen klaren und kühlen Kopf bewahren und drei Mal überlegen, ob man wirklich ein Teil braucht. Manchmal hilft es auch zu warten, denn die Schlussverkäufe kommen gefühlt immer früher in die Läden. Es gibt keine klaren Vorgaben mehr.