Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?

Mit 1. Oktober 2026 tritt das neue NIS-Gesetz 2026 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen betroffene Unternehmen zahlreiche Pflichten umsetzen. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen, unter Umständen auch eine persönliche Haftung des Managements.

Holen Sie sich beim Business Breakfast von Eversheds Sutherland und Certitude Consulting einen kompakten Überblick, was dies aus rechtlicher und technischer Sicht für Ihr Unternehmen bedeutet.

Datum

19. März 2026 von 09.30 -11.00 Uhr

Ort

Eversheds Sutherland

Kärntner Ring 12

1010 Wien

Anmeldung: event@eversheds-sutherland.at bis spätestens 13. März.

Link zur Website: https://www.eversheds-sutherland.com/de/austria/events/nis2-business-breakfast

Themenschwerpunkte

Eversheds Sutherland informiert Sie gemeinsam mi Certitude Consulting aus technischer und rechtlicher Sicht, was dies konkret für Ihr Unternehmen bedeutet.

Eversheds Sutherland informiert Sie gemeinsam mi Certitude Consulting aus technischer und rechtlicher Sicht, was dies konkret für Ihr Unternehmen bedeutet.

– Was sind die Pflichten unter NIS2 und bis wann sind diese zu erfüllen?

– Welche Änderungen bringt das NISG 2026 im Vergleich zu früheren Entwürfen?

– Welche konkreten Schritte sollten Unternehmen in den nächsten Wochen und Monaten setzen?

– Wie sieht eine Roadmap zur NIS2-Compliance aus?

Erhalten Sie einen Überblick, welche Maßnahmen jetzt erforderlich sind, um die Cybersecurity Ihres Unternehmens zu stärken sowie Millionenstrafen und Haftungen zu verhindern.

Referenten

Mag. Michael Röhsner, LL.M

Rechtsanwalt & Partner

Eversheds Sutherland

DI Markus Hefler, BSc, MBA

Managing Director

Certitude Consulting