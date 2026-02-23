ATC Charity Gala 2026

© Bild: leadersnet.at / D. Mikkelsen

Was für ein Abend

Über 120 Gäste kamen gestern Abend in das Haus Der Ingenieure powered by *any.act Event & Gastro GmbH zum Jahresauftakt des ATC Sports & Business Club

Unter der Moderation von Bianca Ambros begrüssten die Vorstände Barbara Muhr Manfred Ainedter die anwesenden Gäste.

Anschließend gaben Richard und Martin Bartosch einen Überblick über die Aktivitäten 2025 und Ausblicke & Events 2026 sowie Wolfgang Thiem über die sportlichen Erfolge.

Für großartige Unterhaltung sorgten Peter Moitzi sowie Michael Fally und Toni Polster.

Tombola Jugendsportförderung

Zugunsten der Jugendförderung gab es eine Tombola mit tollen Preisen, u.a. ein Einzeltraining mit Lucas Miedler (powered by media4more GmbH und AMZ Fischamend, signierten Tennisschläger von Sebastian Ofner, VIP Karten für FK Austria Wien, TSV Hartberg, GAK und SK Rapid. Danke an alle Unterstützer AT.INTERMODAL GmbH, HEAD, THIEM ENERGY, Autohaus Ebner, Hotel Salzburgerhof Zauchensee – 4****superior, PKE und vielen vielen mehr

Unter den Gästen aus Sport und Wirtschaft dabei Gerhard Podbrany, Mario Fruehauf, Ronald Düller, Manuela Dorn, Walter Dieter, Bernhard Kohl, Mario Eichhorn, Moritz Thiem, Kristof Ehringer, Andreas Gruber, Johannes Handl, Peter Aigner, René Mayer, Heinz Lichtenegger und viele mehr

Hier die Bildergalerie, danke an LEADERSNET Österreich, Paul Leitenmüller

