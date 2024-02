Miniatur: Schönheits-OPs „Botoxieren“ und die Millionen in Null-komma-nichts

Sind Sie in den sozialen Medien unterwegs? Und sind Sie nicht manchmal regelrecht angewidert von diesen ganzen Ego* (Sie können jetzt einsetzen was Sie wollen: Vorschlag: -s, -ist:innen, -zentriker:innen, etc) , die ständig ungefragt und leider bezahlt, erklären, warum Sie so unendlich und „unstoppable“ erfolgreich sind?

In Null-komma-nichts

Man hat richtig das Gefühl, es geht nur mehr um den Schein. Im Privaten sind es die Schönheits-OPs und das „Botoxieren“ und im geschäftlichen Bereich die Millionen, die Frau|Mann|Divers in Null-komma-nichts verdienen kann.

Die Welt da draußen ist aber für uns Unternehmer*innen meisten eine völlig andere. Es geht für viele von uns buchstäblich um das tägliche Überleben, gerade jetzt, wo die Wirtschaft großflächig stottert.

Sie wir alt(modisch) geworden?

Da passen dann die vielen supercoolen Videos vom erfolgreichen Leben auf LinkedIn, Xing, YouTube, TikTok und Insta super dazu. Aber vielleicht machen viele von uns einfach alles falsch? Oder wir sind einfach alt(modisch) geworden in unseren Ansichten?

Lassen wir uns aber nicht entmutigen von dieser Scheinwelt und kämpfen wir weiter unseren tagtäglichen Kampf um den Erfolg. „Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist“ – so ein altes Sprichwort.

Seien Sie erfolgreich – wir wünschen Ihnen genau das – von ganzem Herzen, ganz ohne einlullende Bilder und Videos.

Kleider machen Leute – Anregungen dazu: