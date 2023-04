Ein Pencil skirt – mehrere Outfits

© Bild: Christina Tripolt

Der pencil skirt

Der pencil skirt, auch bekannt aus Bleistiftrock ist eng geschnitten und zeigt die Silhouette des Körpers sehr gut. Er ist lang und dünn wie ein Bleistift sozusagen. Die Länge des Bleistiftrockes kann variieren. Von ober dem Knie bis zum Knöchel. Je nach Modetrend und Geschmack, kann man die Länge tragen wie es einem gefällt und wie es auch gerade zum Anlass passt. Wenn der Rock über die Knie geht, ist es von Vorteil wenn an der hinteren Mitte ein Schlitz ist, um mehr Bewegungsfreiheit beim Gehen zu haben.

Diorschlitz

Besonders edel ist der Diorschlitz. Eine sehr klassische Schlitzvariante. Dieser beinhaltet eine Gehfalte in Längsrichtung, um engen Kleidern oder Röcken Bewegungsfreiheit zu verleihen. Die Falten springen bei der Bewegung auf und sind eine tolle Art einem Kleidungsstück Extravaganz zu verleihen.

Klassische Blazer

Ein klassischer Blazer ist ein essentielles Teil im Kleiderschrank aller Frauen. Ein schöner Blazer mit einem schönen Schnitt und einer perfekten Passform ist zwar schwer zu finden, aber darf nicht fehlen, um schöne Outfits für den Business Alltag zusammen stellen zu können. Aber erst die Kombination macht das perfekte Outfit dann aus.

Kombination mit klassischer Bluse

Ein schöner klassischer schwarzer Bleistiftrock wirkt sehr elegant, wenn man ihn mit einer weißen Bluse kombiniert. Weiße Blusen gibt es natürlich auch in verschiedenen Varianten und Materialien. Glänzend aus Satine, verspielt aus Spitze oder auch ganz klassisch aus Baumwoll-Batist. Klassischer geht es nicht. Je nach Anlass kann man dieses Outfit mit schönen Pumps oder mit flachen Schuhe, zum Beispiel Loafers kombinieren. Ein wichtiger Termin kann mit Pumps oder Peeptoes sehr gut verlaufen, weil man sich viel selbstbewusster und stärker fühlt. Ein sehr klassisches Outfit kann man auch mit einem aufwändigeren Make-up kombinieren, oder mit einer spezielleren Tasche oder schönen Accessoires.

Kombination mit Blazer

Eine sehr schöne Kombination ist auch, Rock und Blazer. Blazer gibt es in vielen Varianten. Je nach Geschmack kann man einen einreihigen oder einen zweireihigen Blazer kombinieren. Auch das Muster ist ausschlaggebend für die Wirkung des Outfits. Ein schönes Karomuster oder ein Hahnentritt wirkt super elegant und wertet einen klassischen schwarzen Rock auf. Besonders auf Details sollte man hier achten, denn schöne Knöpfe werten ein Business Outfit auf. Natürlich kann man den Rock auch mit der gleichen Farbe als Blazer kombinieren. Je nachdem, wie man wirken möchte.

Kombination mit Wickelbluse

Eine super schöne Kombination eines Bleistiftrockes ist eine Wickelbluse. Wickelblusen gibt es in allen verschiedenen Varianten, Materialien und Farben. Wunderschön wirkt auch eine schöne Schleife auf der Wickelbluse. Die Wickelbluse innerhalb des Bundes des Rockes getragen, ist auch eine tolle Möglichkeit die Bluse zu kombinieren. Im Sommer eine gute Art auch im Büro etwas luftiger angezogen zu sein.

Kombination mit T-Shirt

Am casual Friday kann man einen Bleistiftrock auch mit einem T-Shirt kombinieren. Ein schönes T-Shirt kann durchaus dazu getragen werden. Natürlich sollte man darauf achten, dass kein all zu wichtiger Termin ansteht. Ein schönes T-Shirt mit einem Schößchen zum Beispiel kann auch sehr edel wirken. Und natürlich muss man auch darauf achten, welche Dresscode Regeln in der Arbeit herrschen.