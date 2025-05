Neu in Wien: Die SeminarWerkstatt – Raum für Workshops, Seminare & neue Ideen

Versteckt in einem ruhigen Innenhof im 3. Wiener Gemeindebezirk bietet die SeminarWerkstatt auf 154 m² Loftfläche eine einzigartige Atmosphäre, in der Konzentration und Kreativität aufeinandertreffen. Ob Seminar, Teammeeting, kreativer Rückzug oder Business-Event – dieser Ort passt sich flexibel an Ihre Anforderungen an.

Zentral & ruhig gelegen

Nur 400 m von den U3-Stationen Schlachthausgasse oder Kardinal-Nagl-Platz entfernt, in unmittelbarer Nähe zur Straßenbahnlinie 18 und der Parkgarage Fiakerplatz (nur 8 €/Tag). Zwei Lade-/Parkplätze direkt vor Ort stehen ebenfalls zur Verfügung.

Ausstattung inklusive – keine versteckten Kosten

✓ 86-Zoll Touchscreen (CTouch)

✓ Soundanlage mit 2 Handfunkmikrofonen

✓ Webkonferenz-Lösung für hybride Meetings

✓ Flipcharts, Pinnwände, Magnetwand, Moderationskoffer

✓ Rollbare Seminartische & Sessel

✓ Klimatisierter Raum & Lounge-Bereich

✓ Beamer auf Wunsch verfügbar

✓ 2 Kaffeemaschinen, Heißwasserspender, voll ausgestattete Küche

✓ Überdachte Terrasse & begrünter Außenbereich

Organisation & Betreuung vor Ort inklusive!

Preise (exkl. MwSt. & Getränke):

– Ganztag: 570 €

– Halber Tag: 365 €

Getränkepauschale (Kaffee, Tee, Wasser, Säfte):

– Ganztag: 9 € p.P.

– Halbtags: 6 € p.P.

Catering auf Anfrage – z. B. Frühstückscatering, Fingerfood oder Buffet.

Jetzt buchen oder besichtigen!

Die SeminarWerkstatt ist ab sofort buchbar. Für Details, Fotos und Buchung:

https://www.seminarwerkstatt.at/