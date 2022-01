Podcast-Uncripted: Die Learnings im Online Marketing 2021

Ein Rückblick, der die großen Trends sichtbar macht

Peter Rosenkranz, Wilhelm Steindl und Thomas Nasswetter haben in dieser Folge von Uncripted ein wenig Rückschau gehalten. Den Input dazu hat ein Marketing-Profi mittels Telefoninterview geliefert.

Jürgen Polterauer

Owner und CEO Dialogschmiede

Jürgen Polterauer ist seit 2007 Inhaber und Geschäftsführer der Dialogschmiede GmbH, sowie Präsident des Datacentric.Networks mit insgesamt 5 Unternehmen in 3 Ländern. Er verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Direct Marketing, CRM, Loyalitätsprogramme, Databasemarketing, Erfolgsmessung, strategischer Beratung und Kreationsentwicklung. Nebenbei ist er Buchautor und als Lektor im Bereich CRM, Marketing Automation, Datenschutz und Datenmanagement tätig.

Resümee:

(Online) Marketing 2022 bleibt spannend! Und einiges wie die „Amazonisierung“ in B2C und B2B Bereich, das Thema „Always On for Everybody“ oder das Branding als Langzeitprojekt im immer schneller werdenden Tagesgeschäft, wurden in der anschließenden Diskussion aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

Also einfach anhören:

Produktion: Thomas Nasswetter