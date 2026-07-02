Podcast: „Wir verkaufen eine Lebensentscheidung“

„Wir verkaufen eine Lebensentscheidung“ – dieser Satz von Philip Haubner bringt auf den Punkt, warum Immobilienmarketing eine ganz eigene Disziplin ist oder aber doch nicht, wie wir an anderer Stelle hören.

In der 70. Folge von UNCRITED teilt Haubner, Head of Brand and Communications bei Glorit und Experte mit über 19 Jahren Branchenerfahrung, seine Einblicke in modernes Immobilienmarketing. Gemeinsam mit den Gastgebern Peter Rosenkranz, Thomas Nasswetter und Willy Steindl wird diskutiert, wie sich Zielgruppen durch Corona und steigende Zinsen verschoben haben und wer heute den Markt bestimmt. Spannend ist zum Beispiel die Tatsache, dass zwei Drittel der Käufer am Ende nicht das Objekt erwerben, das sie ursprünglich angefragt haben.

Durch geo-gezieltes Targeting im 2,5-Kilometer-Radius um Immobilien, strategische Keyword-Besetzung und GEO für zukünftige KI-Suchen sowie wöchentliche Abstimmungen mit der Geschäftsführung zeigt Haubner, wie modernes Marketing im Immobilienbereich funktioniert und wie Vertrieb und Marketing gemeinsam agieren können.