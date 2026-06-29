Großhandelspreise ziehen kräftig an – warum die Inflation trotzdem anders aussieht

Österreichs Preisentwicklung zeigt im Mai 2026 ein interessantes Bild: Während die Großhandelspreise deutlich stärker steigen, fällt die Inflation auf Konsumentenebene zwar ebenfalls höher aus, bleibt aber mit 3,7 Prozent klar darunter. Das ist kein Widerspruch, sondern zeigt, wie unterschiedlich Preisentwicklungen entlang der wirtschaftlichen Wertschöpfungskette wirken.

Nach vorläufigen Daten von Statistik Austria lagen die Großhandelspreise im Mai 2026 um 6,9 Prozent über dem Vorjahresniveau. Gegenüber April stiegen sie nur leicht um 0,1 Prozent. Damit setzte sich der Aufwärtstrend im Großhandel bereits den fünften Monat in Folge fort. Besonders stark verteuerten sich Gummi und Kunststoffe in Primärformen, sonstige Mineralölerzeugnisse sowie Motorenbenzin inklusive Diesel. Auch Nicht-Eisen-Metalle, IT- und Kommunikationstechnik, Maschinen, Eisen und Stahl sowie Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze legten deutlich zu.

Auf der Ebene der Konsument zeigt sich die Teuerung weniger stark, aber ebenfalls spürbar. Der Verbraucherpreisindex lag im Mai 2026 um 3,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Im April hatte die Inflationsrate noch 3,4 Prozent betragen. Laut Statistik Austria waren diesmal vor allem Flugtickets, Treibstoffe und Heizöl wichtige Inflationstreiber. Ohne den Preissprung bei Flugtickets hätte die Inflation bei 3,5 Prozent gelegen.

Großhandelspreise sind ein Frühindikator – aber kein Automatismus

Der Großhandelspreisindex misst die Preisentwicklung jener Waren, die vom Großhandel abgesetzt werden. Er ist damit näher an Beschaffung, Import, Energie, Rohstoffen und industriellen Vorleistungen. Für Unternehmen ist dieser Index besonders relevant, weil er zeigt, ob sich Einkaufspreise, Materialkosten oder Handelswaren verteuern.

Die Verbraucherpreise entstehen jedoch erst am Ende der Kette. Zwischen Großhandel und Konsument liegen Transport, Lagerung, Verarbeitung, Löhne, Mieten, Energie, Steuern, Margen und Wettbewerb. Ein Anstieg im Großhandel kann daher später bei den Konsumentenpreisen ankommen, muss aber nicht im selben Ausmaß weitergegeben werden. Manche Unternehmen geben höhere Einkaufspreise rasch weiter, andere absorbieren einen Teil über geringere Margen, langfristige Lieferverträge oder Preiskämpfe.

Gerade für KMU ist dieser Unterschied entscheidend. Wenn Einkaufspreise stark steigen, aber Endkundenpreise nur begrenzt angepasst werden können, geraten Margen unter Druck. Das betrifft Händler ebenso wie Gastronomie, Handwerk, Bauzulieferer oder Dienstleister mit hohem Materialanteil. Inflation ist für Unternehmen daher nicht nur eine Frage der Verkaufspreise, sondern auch der Kostenstruktur.

Energie und Treibstoffe verbinden beide Indizes

Besonders deutlich wird der Zusammenhang bei Energie und Verkehr. Im Großhandel lagen Motorenbenzin inklusive Diesel im Mai um 30,1 Prozent über dem Vorjahresniveau, sonstige Mineralölerzeugnisse sogar um 44,9 Prozent. Auf Konsumentenebene blieben Treibstoffe ebenfalls ein starker Preistreiber: Sie verteuerten sich um 26,5 Prozent und trugen wesentlich zur Inflationsrate bei. Heizöl war für Haushalte sogar um 53,7 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, auch wenn der Preisdruck gegenüber April etwas nachließ.

Hier zeigt sich: Wenn Preissteigerungen bei Energieprodukten auftreten, kommen sie oft relativ direkt bei Haushalten und Unternehmen an. Treibstoffe beeinflussen nicht nur private Mobilität, sondern auch Transport- und Logistikkosten. Dadurch können sie indirekt weitere Preise nach oben ziehen, auch wenn dieser Effekt zeitverzögert und unterschiedlich stark ausfällt.

Dienstleistungen treiben die Inflation zusätzlich

Auffällig ist aber auch, dass die Inflation im Mai nicht nur von Warenpreisen geprägt war. Der Dienstleistungsbereich spielte eine besonders große Rolle. Flugtickets stiegen im Mai deutlich, Gastronomie und Beherbergung lagen weiterhin klar über dem Vorjahresniveau. Auch Mieten und Gesundheitsdienstleistungen trugen zur Teuerung bei.

Das erklärt, warum Großhandelspreise und Inflation nicht deckungsgleich verlaufen. Der Großhandel betrifft vor allem Waren. Der Verbraucherpreisindex umfasst hingegen auch Dienstleistungen, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Freizeit oder Gastronomie. Gerade Dienstleistungen reagieren oft stärker auf Löhne, Personalkosten, Mieten und betriebliche Fixkosten als auf reine Großhandelspreise.

Nahrungsmittel: weniger Druck als erwartet

Interessant ist auch der Blick auf Lebensmittel. Obwohl im Großhandel einzelne Warengruppen wie Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze oder Zuckerwaren teurer wurden, lag die Teuerung bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken auf Konsumentenebene mit 2,2 Prozent unter der Gesamtinflation. Kaffee verteuerte sich zwar weiterhin spürbar, bei anderen Bereichen war der Druck aber geringer. Fleisch, Milch und Eier stiegen weniger stark als im April, Speisefette und Öle waren sogar günstiger.

Auch hier zeigt sich: Einzelne starke Ausschläge im Großhandel übersetzen sich nicht automatisch in einen gleich starken Preisanstieg im Supermarkt. Entscheidend sind Gewichtung, Wettbewerb, Lagerbestände, Vertragslaufzeiten und die Frage, wie stark einzelne Produkte im Warenkorb der Haushalte ins Gewicht fallen.

Was bedeutet das für Unternehmen?

Für KMU ist die aktuelle Entwicklung ein Warnsignal, aber kein einheitliches Krisenbild. Wer stark von Energie, Treibstoffen, Kunststoffen, Metallen, Maschinen oder Importwaren abhängig ist, sollte seine Kalkulationen laufend überprüfen. Gleichzeitig zeigt die nur geringe Monatsveränderung im Großhandel, dass sich die Dynamik zuletzt nicht weiter beschleunigt hat.

Entscheidend bleibt die Fähigkeit, Kostensteigerungen realistisch zu bewerten und transparent in die eigene Preisstrategie zu übersetzen. Pauschale Preiserhöhungen können Kundenbeziehungen belasten, zu spätes Reagieren gefährdet die Marge. Die Kunst liegt darin, zwischen kurzfristigen Ausschlägen und dauerhaften Kostenverschiebungen zu unterscheiden.

Die Mai-Daten zeigen damit vor allem eines: Inflation entsteht nicht an einem einzelnen Punkt. Sie wandert durch Lieferketten, wird verstärkt, abgefedert oder verzögert. Der Großhandel gibt frühe Hinweise darauf, wo Druck entsteht. Der Verbraucherpreisindex zeigt, was davon letztlich bei den Haushalten ankommt.