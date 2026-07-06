Dass Europa bei künstlicher Intelligenz durch die Finger schaut, ist keine abstrakte Zukunftssorge mehr. Der aktuelle Fall Anthropic zeigt, wie schnell aus einem Softwareprodukt eine strategische Ressource werden kann. Anthropic hatte Anfang Juni 2026 seine neuen Modelle Claude Fable 5 und Claude Mythos 5 vorgestellt. Fable 5 war als breiter verfügbares Modell gedacht, Mythos 5 dagegen nur für ausgewählte Partner im Rahmen von „Project Glasswing“, vor allem mit Blick auf Cyberabwehr und kritische Infrastruktur.

Kurz darauf griff die US-Regierung ein. Anthropic musste den Zugang zu Fable 5 und Mythos 5 für ausländische Staatsbürger sperren beziehungsweise die Modelle weltweit deaktivieren, weil die US-Regierung Sicherheitsrisiken sah. Nach Berichten wurde Mythos 5 inzwischen für rund 100 geprüfte US-Organisationen wieder freigegeben, vor allem für Einrichtungen im Bereich kritischer Infrastruktur. Fable 5 ist laut Anthropic weiterhin nicht regulär verfügbar.

Laut Aussage des österreichischen KI-Experten Gerhard Kürner, war Mythos 5 in der Lage fast alle Sicherheitsschranken des NSA zu durchbrechen. Das hat dazu geführt, wie oben erläutert, die Sog Software zeitweise vom Netz zu nehmen.

Die neue Realität: KI-Zugang ist nicht mehr selbstverständlich

Für europäische Unternehmen ist das ein Warnsignal. Nicht, weil jedes KMU sofort Claude Mythos 5 braucht. Sondern weil sichtbar wird, dass die leistungsfähigsten KI-Systeme zunehmend unter geopolitische Kontrolle geraten. Was heute bei Cybersecurity-Modellen beginnt, kann morgen Agenten betreffen, die Buchhaltung vorbereiten, Ausschreibungen analysieren, Software schreiben, Lieferketten überwachen oder Kundenkommunikation automatisieren.

Besonders relevant wird das bei sogenannten Agentic-AI-Systemen. Anthropic beschreibt Claude Cowork als System, dem man ein Ziel gibt und das dann selbstständig auf dem Computer, mit lokalen Dateien und Anwendungen Aufgaben ausführen kann. Genau darin liegt der Unterschied zur bisherigen Chatbot-Nutzung: Der Mensch stellt nicht mehr jede Einzelfrage, sondern delegiert ganze Arbeitsprozesse.

Für Unternehmer ist das verlockend. Agenten können repetitive Arbeiten übernehmen, Dokumente vorbereiten, Recherchen strukturieren, Tabellen aktualisieren, Angebote vergleichen oder interne Abläufe beschleunigen. Gleichzeitig entsteht eine neue Abhängigkeit: Wer seine Prozesse zu stark auf einen amerikanischen Anbieter zuschneidet, kann morgen feststellen, dass die beste Funktion plötzlich nicht mehr verfügbar ist – nicht aus technischen, sondern aus politischen Gründen.

Europa hat eine Strategie – Unternehmen brauchen jetzt eine eigene

Die EU hat das Problem grundsätzlich erkannt. Mit dem „AI Continent Action Plan“ will die Europäische Kommission Europas KI-Fähigkeiten ausbauen, unter anderem durch AI Factories, Gigafactories, bessere Dateninfrastruktur und mehr Rechenleistung. Die Kommission nennt ein Investitionsziel von 200 Milliarden Euro, 20 Milliarden Euro für bis zu fünf AI-Gigafactories und 19 AI Factories zur Unterstützung von Start-ups, Industrie und Forschung.

Zusätzlich soll die „Apply AI Strategy“ die Nutzung von KI in strategischen Sektoren und besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen stärken. Ziel ist ausdrücklich auch die technologische Souveränität Europas.

Das ist wichtig, aber für einzelne Unternehmen zu langsam. Eine europäische KI-Infrastruktur entsteht nicht über Nacht. Wer heute produktiver werden muss, kann nicht warten, bis Brüssel, Mitgliedstaaten, Rechenzentren, Anbieter und Regulierer alles sortiert haben.

Was Unternehmer kurzfristig tun können

Der erste Schritt ist eine nüchterne Bestandsaufnahme. Welche Aufgaben sollen Agenten übernehmen? Geht es um Texte, Recherche, Office-Automatisierung, Software, CRM, Buchhaltung, Support oder sensible Kundendaten? Je kritischer der Prozess, desto weniger sollte er von einem einzigen Anbieter abhängen.

Zweitens sollten Unternehmen KI nicht als Tool-Frage, sondern als Architekturfrage behandeln. Wer Agentic AI einsetzen möchte, braucht saubere Zugriffsrechte, klare Datenräume und nachvollziehbare Freigabeprozesse. Ein Agent darf nicht einfach „alles“ sehen und „alles“ tun. Sinnvoll ist ein Stufenmodell: zuerst Assistenz ohne Zugriff auf sensible Systeme, dann begrenzte Automatisierung in Testumgebungen, erst danach produktive Agenten mit klaren Protokollen.

Drittens braucht es eine Multi-Modell-Strategie. Anthropic kann ein Baustein sein, aber nicht der einzige. Unternehmen sollten prüfen, welche Aufgaben mit europäischen oder offen betreibbaren Modellen erledigt werden können, welche über Cloud-Anbieter wie AWS, Google Cloud oder Microsoft laufen und welche wirklich nur ein bestimmtes Spitzenmodell rechtfertigen. Das Ziel ist die eigene Handlungsfähigkeit möglichst unabhängig von einzelnen Anbietern zu erhalten.

Viertens sollten Daten und Workflows portabel bleiben. Prompts, Prozessbeschreibungen, Wissensdatenbanken, Vorlagen und Automatisierungslogik gehören nicht in eine proprietäre Sackgasse. Wer heute einen Agentenprozess aufsetzt, sollte ihn dokumentieren, versionieren und so gestalten, dass er notfalls auf ein anderes Modell übertragen werden kann.

Fünftens ist Corporate Governance an dieser Stelle keine Bürokratie, sondern schlicht Risikomanagement. Unternehmen brauchen klare Regeln: Welche Daten dürfen in welches System? Wer kontrolliert Agenten-Ergebnisse? Welche Entscheidungen dürfen automatisiert werden? Wo bleibt der Mensch zwingend eingebunden? Gerade bei Kundenkommunikation, Personal, Finanzen, Rechtsfragen und IT-Sicherheit darf Agentic AI nicht unkontrolliert handeln.

Die pragmatische Antwort: Nutzen, aber nicht abhängig werden

Europäische Unternehmen sollten KI nicht aus Angst meiden. Das wäre die schlechteste Antwort. Wer Agentic AI nicht testet, verliert Produktivität, Lerngeschwindigkeit und möglicherweise Wettbewerbsfähigkeit. Aber der Fall Anthropic zeigt: Der Zugriff auf die besten Systeme kann politisch eingeschränkt werden. Deshalb braucht es eine doppelte Strategie.

Kurzfristig sollten Unternehmen dort experimentieren, wo schnelle Produktivitätsgewinne möglich sind und das Risiko beherrschbar bleibt. Mittelfristig müssen sie ihre Prozesse so bauen, dass Anbieterwechsel möglich bleiben. Langfristig braucht Europa eigene leistungsfähige Infrastruktur, eigene Modelle, eigene Rechenkapazität und eine Industriepolitik, die schneller ist als die nächste Exportkontrolle.

Die entscheidende Lektion lautet: KI wird nicht nur eine Frage der Innovation, sondern der Souveränität. Für Unternehmer heißt das: ausprobieren, lernen, integrieren – aber nie blind ausliefern.