Podcast „Nonna: Restart! Berufliche Heldinnenreise 50+“

Der Podcast begleitet Frauen über 50 auf ihrer beruflichen Heldinnenreise mit Inspiration und praktischen Tipps für den beruflichen Wandel. Authentische Geschichten sollen die HörerInnen motivieren, die eigene berufliche Heldinnenreise als Silver Ager fortzusetzen oder neu zu starten. Der Podcast ist seit 1.12.2023 online.

„Nonna: Restart! Eine berufliche Heldinnenreise 50+“

Frauen über 50 Jahren stehen oft vor der Herausforderung, sich beruflich neu zu orientieren. Genau hier setzt der neue Podcast „Nonna: Restart! Eine berufliche Heldinnenreise 50+“ an, der Frauen über 50 auf ihrer beruflichen Reise – ihrer „Heldinnenreise“ begleitet und ihnen Inspiration und praktische Tipps für den beruflichen Wandel bietet.

Es sind authentische Geschichten mit dem Ziel der Motivation, die eigene berufliche Heldinnenreise fortzusetzen oder neu zu starten um das letzte, berufliche Kapitel, das die nächsten 10 – 15 Jahre füllen wird, bewusst zu gestalten.

Fachgespräche, Praxistipps und Selbständigkeit

Im Podcast werden auch Expertinnen für Fachgespräche eingebunden, um Praxistipps für berufliches Neuland zu geben wie zum Thema Selbständigkeit (Interview mit der Leiterin des Gründerservice der WKW). Oder mit Deloitte zum Thema „Hat eine 58-Jährige noch einen Marktwert?“. Ab sofort steht der Podcast mit einer eigenen Kategorie auch Firmen für eine bezahlte Kooperation zur Verfügung die sich im Sinne von Diversity, ESG, bzw. Employer Branding auf eine neue Weise positionieren wollen.

Derzeit sind über 20 Episoden online, wöchentlich, jeden Freitag erscheint eine neue.

Der Podcast läuft auf allen gängigen Plattformen, ua. hier: https://open.spotify.com/show/1MbsnR0iKWzUEMhsal0Sb2

Übersicht über alle Folgen: www.carina-felzmann.com. Interessante Details aus der laufenden Auswertung – je nach Woche: ca 57% der HörerInnen sind 60+ (dh, das Medium Podcast ist bei den Silver Ager angekommen), 20 % sind unter 44 Jahre, Männer: 10 – 30%.

Carina Felzmann in ihrem Podcast-Studio

Warum der Titel „Nonna: Restart“?

Die Nonna (ital. Omi) ist Carina Felzmann, 58, die kürzlich ihre eigene Firma übergeben hat und den eigenen, beruflichen Restart plant. Sie ist eine Art Reisebegleiterin für die ZuhörerInnen: „Viele Frauen wollen sich verändern, machen es aber nicht aus Sicherheitsgründen oder Selbstzweifel zu ihren Kompetenzen. Manche müssen sich verändern, wissen aber nicht wie, einige haben es geschafft und andere suchen in diesem Alter ihre eigentliche Berufung. Die Frage, die mich beschäftigt hat – geht das überhaupt noch in dem Alter … ? Es zeigte sich rasch in den Interviews, es geht!“

Das Bild der „Nonnas“ will Felzmann auch verändern: „Heutzutage sind Nonnas möglicherweise an Startups, Kryptowährungen oder Linkedin interessiert und weniger am Tauben füttern“, so Felzmann, die selbst auch mehrfache Nonna ist und noch einiges beruflich vorhat.

