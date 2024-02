Marketing Podcast: „Marke als Schicksal“ Adi Hirschal

„Eine Regieanweisung von mir ist immer: Mach jetzt was anders. Stell mir nicht die alten Möbel hin, sondern versuch etwas anderes.“

Adi Hirschal ist in diesem Gespräch sehr klar in seinen Aussagen. Diese überraschen immer wieder, weil offensichtlich Marketing von einem Künstler wie Hirschal manchmal völlig anders betrachtet wird, als es der Rest der Welt tut.

„Bei Ihnen hat man das Gefühl Sie machen das gern.“ So beschreibt Adi Hirschal ein weiteres Kriterium für seinen Erfolg.



In Innsbruck geboren, in Linz aufgewachsen, in und an Wien verloren gegangen, ausgestreckt auf dem Westöstlichen Divan, den Kopf in den Bergen, die Füße im Wasser. Er spielt, singt und tanzt seitdem er denken kann. Wahr ist auch, dass neben mir wer sitzt, der Sehnsucht heißt …

Sein künstlerisches Leben fußt auf dem Anspruch auf Qualität in Verbindung mit Leidenschaft, Pflichtgefühl und Lust. Diesen Quellen geht Adi Hirschal nach.

