Podcast: E-Commerce und D2C

„Eine gute Brand verkauft immer leichter als Performance.“

Das sagt Philip Hartmann unser Gast im Studio vom Episode 24 von UNCRITED – Der Marketing Podcast.

Philip Hartmann ist seit 2016 Head of E-Commerce und Digital Marketing bei Samsung Österreich und führt mit viel Leidenschaft die neu organisierte Direct-to-Consumer (D2C) Abteilung an. Damit führte er Samsung in die Pionierarbeit im Bereich digitaler Vertrieb.

Seine Karriere begann er für namhafte Kunden auf der Agenturseite, mit Channel Marketing und Key Account Management. Unterstütze später, mittlerweile aus Führungspositionen heraus, Agenturkunden im Brand Marketing und durch strategische Beratung. Dann wechselt er auf die Kundenseite zu Palmers und steuerte dort den Online Vertrieb und die digitale Kommunikation

Heute fungiert Philip Hartmann als wichtige Schnittstelle zwischen den Abteilungen Verkauf, Marketing, Vertrieb und IT und sorgt mit viel Kreativität, einem 10-köpfigen Team und innovativen Ideen für ein herausragendes digitales Kundenerlebnis für Samsung Österreich.