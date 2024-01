Podcast: „Man darf nie faul sein“ – Marketing Aus- und Rückblick 23/24

„Immer nur das gleiche zu machen, was funktioniert, ist nicht gut für Marken und für Unternehmen. … Was in diesem Zusammenhang auch noch wichtig ist: Team, Team, Team und Führung, Führung, Führung.“

Diese Anforderungen stellt UNCRIPTED Gast Max Mondel in deinem Aus- und Rückblick 23/24 in den Raum.

„Man muss sich selbst immer challengen, man darf nie faul sein.“

Diese und andere Aussagen blieben nicht ganz unwidersprochen und diese UNCRIPTED Episode ist durchaus mehr eine Diskussion als nur Interview. Reinhören lohnt sich! Wieder einmal – muss man sagen.

Max-(imale) Erfahrung und Gespür für die wichtigen Themen

Maximilian Mondel ist Co-Founder der Agentur MOMENTUM Wien. Der gebürtige Wiener begann seine Karriere nach Absolvierung des Publizistikstudiums 1995 beim Manstein Zeitschriften Verlag, wo er zum Chefredakteur des Marketing Fachmagazins „Bestseller” und der Werbe-, Marketing- und Medienfachzeitung „Horizont“ aufstieg. 2008 war Mondel Chefredakteur des Lifestyle-Magazins „Wiener“. Von 2009 bis 2016 leitete Mondel als Chefredakteur die Redaktion des Digital-Marketing-Fachmagazins „update“ sowie des Fachportals Werbeplanung.at. 2017 gründete Mondel gemeinsam mit Bernd Platzer die Kommunikationsagentur MOMENTUM Wien. Parallel ist Mondel Chefredakteur der von MOMENTUM Wien betriebenen und vermarkteten Fachmedien Plattformen Internetworld.at und ForumF.at und Organisator der JETZT Konferenzen.

