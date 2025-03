Podcast: Jugendsportförderung, Vertrieb und Marketing: „Was von Herzen kommt, ist gut“

Zu Gast im UNCRIPTED Studio ist Eric Scharnitz, BILLA Vertriebsdirektor für Wien, NÖ Nord & Ost sowie Nord-Burgenland

„… um Emotionen zu schaffen, dass sie wirklich so ein Ablauf in einem BILLA Markt erleben und das einmal sehen. Für die Burschen ist es immer interessant mit einem Stapler zu fahren.“ Das sagt der Gast unserer aktuellen Episode Eric Schranitz. Über eine der Zielsetzungen der Jugendsportförderung meint er: „… um näher an die Menschen in der Region heranzukommen und damit sie hinter dem Großkonzern, als den wir sehr oft gesehen werden, die Menschen kennen lernen.“

Eric Scharnitz ist seit 2020 Vertriebsdirektor für die Region Wien, NÖ Nord & Ost sowie Nord-Burgenland. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und strategischen Denkweise hat er entscheidend zur Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Vertriebskonzepte beigetragen.

Bereits zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn hat er im Unternehmen eine Lehre absolviert, was seinem tiefen Verständnis der Branche zugutekommt. Zudem setzt er sich aktiv – als Ex-Sportler – für die Förderung der Jugend im Sport ein. BILLA hat sich als Förderer von heimischen Sportvereinen etabliert und nimmt durch eine Vielzahl an Initiativen seit Jahren eine wesentliche Schlüsselrolle in der Sportszene ein.

Links zur Episode: