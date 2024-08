Nein – aktuell noch keine Google Ads! Weil es auch so funktioniert.

Zu Gast im UNCRIPTED Studio ist Gerald Sinabell von der TPA Österreich

„Ich brauche natürlich einen Anker und da ist die Marke und die Reputation der Marke schon ein gutes Rezept. Das konzertiert aufzubauen ist das große Marketingziel.“ Das sagt UNCRIPTED Gast Gerald Sinabel über die Rolle des Marketing im Steuerberatungsbereich. „BIs jetzt kann die KI keine steuerfachlichen Texte schreiben.“ Eine weitere Erkenntnis dieser Episode und dazu kommt natürlich der Ausblick, wohin die Reise wie schnell geht. Zur Person Gerald Sinabell:

Nach dem Abschluss der Werbeakademie in Wien und einem berufsbegleitenden Studium der Kommunikationswirtschaft an der FH Wien beriet Gerald Sinabell im Rahmen seiner Tätigkeiten bei einer der kreativsten Dialogmarketingagenturen Österreichs zahlreiche nationale und internationale Unternehmen. Besonders interessante Erfahrungen im Bereich Marketingplanung und Unternehmenskommunikation konnte er auch beim Start des ersten österreichischen privaten TV-Senders „ATV“ (damals noch „Wien 1“) und auch beim Markteintritt von Hutchison 3G Austria („3“) sammeln. Danach war er in der Gründungsphase der Tageszeitung „Österreich“ für den Aufbau des Vertriebsmarketings verantwortlich.

Seit 2007 arbeite Gerald Sinabell für TPA, einem der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich und Mittel- und Südosteuropa. Er

zeichnet für die Konzeption, Umsetzung und Kontrolle aller internen und externen Marketingmaßnahmen verantwortlich und berate das TPA Management Team in Kommunikationsfragen. Als Pressesprecher von TPA Österreich ist Sinabell einerseits für den Informationsaustausch zwischen Journalistinnen und den passenden TPA Steuerexpert:innen verantwortlich und zudem Ansprechpartner in Krisensituationen.

