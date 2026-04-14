DMVÖ – B2B Leadgenerierung Studie 2026

Zum fünften Mal: Wie gewinnen B2B-Unternehmen ihre Leads – und was verändert KI dabei?

Der DMVÖ startet gemeinsam mit der B2B Expert Group zum fünften Mal die Studie zur B2B-Leadgenerierung in Österreich. Bis 30. April 2026 können Entscheider:innen aus Marketing und Sales teilnehmen und damit die einzige strukturierte Datenbasis zum Thema aktiv mitgestalten. Der Fokus liegt in diesem Jahr noch stärker auf Künstlicher Intelligenz: Ist KI im B2B-Lead-Funnel inzwischen Praxis – oder noch immer vor allem Versprechen?

Eine Studie, die es so nicht zweimal gibt

Leadgenerierung im B2B bleibt eine der meist diskutierten – Disziplinen im Marketing. Belastbare Zahlen dazu sind rar: keine Grundlagenstatistik, kaum Vergleichsdaten – und trotzdem müssen Marketing- und Sales-Teams täglich Entscheidungen treffen. Welche Kanäle bringen wirklich Leads? Wie gut funktioniert CRM in der Praxis? Und was ist KI – Game Changer oder Buzzword?

Genau hier setzt die DMVÖ B2B Expert Group an. Seit fünf Jahren liefert die Studie verlässliche Benchmarks für den österreichischen B2B-Markt – aus der Praxis, für die Praxis.

KI: Vom Zukunftsversprechen in den Arbeitsalltag?

Die Ergebnisse aus 2025 haben gezeigt: KI-gestützte Tools waren zwar noch die schwächste Maßnahme im aktuellen Einsatz (11 %), aber bereits die mit den höchsten Zukunftserwartungen – 70 % der Befragten sahen sie als wichtigsten Kanal der nächsten drei Jahre. Gleichzeitig blieb Datenschutz die größte Herausforderung (55 %), und fast zwei Drittel der Unternehmen arbeiteten noch ohne CRM oder Marketing Automation.

2026 stellt die Studie die entscheidende Folgefrage: Hat KI den Weg vom Buzzword in den Arbeitsalltag gefunden – und wie verändert das die Art, wie B2B-Unternehmen neue Kund:innen gewinnen?

Markus Ott, Initiator der Studie und Mitglied der DMVÖ B2B Expert Group:

„Leadgenerierung ist für mich die Königsdisziplin im Marketing – und gleichzeitig eine der am wenigsten durchleuchteten. Unternehmen verlieren Kunden, sie müssen neue gewinnen: Das ist kein Versagen, sondern Teil des Wirtschaftssystems. Umso wichtiger ist es, zu verstehen, was dabei wirklich funktioniert. Genau das liefert diese Studie – zum fünften Mal, und mit einer Frage, die brennender denn je ist: Was macht KI mit dem B2B-Lead-Funnel?“

Jetzt teilnehmen – und als Erste:r die Ergebnisse kennen

Die Befragung richtet sich an Unternehmen in Österreich, die mindestens 50 % ihres Umsatzes im B2B-Bereich erwirtschaften. Zielgruppe sind Entscheider:innen in Marketing und/oder Sales. Die Teilnahme dauert ca. 10 Minuten. Alle Teilnehmer:innen erhalten exklusiven Erstzugang zu den Studienergebnissen, die im Anschluss an die Feldphase präsentiert werden.

Feldphase: bis 30. April 2026

Zur Studie: https://befragung-triple-m.at/goto/Leadgen_DMVOE_2026

Über den DMVÖ

Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) fördert jede Art von datengetriebener Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form. Er versteht sich dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsument:innen individueller und nützlicher machen und Unternehmen erlauben, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Die fünf Expert Groups des DMVÖ bündeln aktuelles Know-how zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Mit der Community Marketing Natives bietet der DMVÖ seit nun 15 Jahren dem Branchennachwuchs eine eigene und umfangreiche Plattform. Die Einhaltung der Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien ist ihm dabei ebenso wichtig wie die Mitgestaltung dieser Materie, um Unternehmen und Konsument:innen in diesem Bereich Sicherheit zu geben.