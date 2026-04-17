Nein, ich will weiterhin im Homeoffice bzw. ‚remote‘ arbeiten.

Viele Unternehmen wünschen sich derzeit wieder mehr Präsenz ihrer Mitarbeitenden im Büro. Entsprechende Initiativen stoßen jedoch häufig auf Widerstand. Was 2020 als pandemiebedingte Notlösung begann, hat sich für viele Beschäftigte zum neuen Normal entwickelt: Homeoffice, digitale Zusammenarbeit und flexible Tagesgestaltung sind heute fest etabliert. Entsprechend irritiert reagieren viele, wenn Unternehmen nun wieder mehr Anwesenheit einfordern.

Wir-Gefühl leidet

Die Gründe der Unternehmen sind durchaus nachvollziehbar. Sie berichten von sinkender Leistungsqualität, weniger Austausch, schwächerer Identifikation, erschwerter Einarbeitung neuer Mitarbeitender sowie längeren Abstimmungsprozessen. Auch das Steuern von Projekten und das Wir-Gefühl leiden mitunter unter der Distanz. Deshalb halten viele – insbesondere im White-Collar-Bereich – eine stärkere Präsenz wieder für notwendig.

Stress, geringerer Autonomie und höheren Kosten

Für Mitarbeitende bedeutet die Rückkehr ins Büro jedoch einen erneuten Change, der oft als „Rolle rückwärts“ empfunden wird. Sie haben die Vorteile des Remote-Arbeitens schätzen gelernt: weniger Pendelzeit, mehr Flexibilität im Alltag und bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Eine Präsenzpflicht wird daher häufig mit mehr Stress, geringerer Autonomie und höheren Kosten verbunden. Zudem wird sie nicht selten als Misstrauenssignal interpretiert, was die Beziehung zum Arbeitgeber belasten kann.

Kultureller Bruch

Besonders sensibel reagieren jene, die sich bewusst wegen flexibler Arbeitsmodelle für das Unternehmen entschieden oder ihren Wohnort entsprechend angepasst haben. Für sie wirkt eine Rückkehrpflicht wie ein kultureller Rückschritt und ein Bruch mit einer modernen, ergebnisorientierten Arbeitskultur.

Unternehmen sollten daher umsichtig vorgehen. Zunächst gilt es zu prüfen, ob Probleme tatsächlich durch Remote-Arbeit entstehen oder eher durch unzureichend angepasste Prozesse und fehlende Führungskompetenzen im hybriden Kontext. Ebenso wichtig ist eine transparente und faktenbasierte Kommunikation, die konkrete betriebliche Notwendigkeiten nachvollziehbar macht.

Differenzierte Betrachtung nötig

Statt pauschaler Regelungen empfiehlt sich eine differenzierte Betrachtung: Teamarbeit profitiert oft von Präsenz, konzentrierte Einzelarbeit hingegen weniger. Hybride Modelle mit festen Teamtagen und flexiblen Homeoffice-Phasen sind daher häufig sinnvoll. Zudem sollten Unternehmen den Dialog suchen, Mitarbeitende einbinden und Kompromissbereitschaft zeigen. Entscheidend ist auch, dass Bürotage einen echten Mehrwert bieten und nicht lediglich der Kontrolle dienen.

Ein ungeschicktes Vorgehen birgt Risiken: sinkende Identifikation, innere Kündigung, steigende Fehlzeiten und höhere Fluktuation. Besonders gefragte Fachkräfte reagieren sensibel auf wahrgenommenen Vertrauensverlust und ziehen schneller einen Arbeitgeberwechsel in Betracht.

Machtfrage wird zum Risiko

Die Debatte um Homeoffice ist daher nicht nur organisatorisch, sondern vor allem kulturell geprägt. Unternehmen, die sie als Machtfrage behandeln, riskieren Widerstand. Wer sie hingegen als gemeinsamen Aushandlungsprozess versteht, kann sowohl Leistung als auch Zufriedenheit steigern.

Die Zukunft der Arbeit liegt dabei selten im Entweder-oder, sondern in intelligent gestalteten hybriden Modellen. Diese verbinden betriebliche Anforderungen mit den Bedürfnissen der Mitarbeitenden und nutzen moderne Technologien gezielt für eine effiziente und flexible Zusammenarbeit.

Quelle: Grundlage für diesen Artikel ist ein Pressetext von Dr. Georg Kraus, Bearbeitung durch die Redaktion



Dr. Georg Kraus ist Inhaber der auf das Themenfeld Change und Transformation spezialisierten Unternehmensberatung Kraus & Partner, Bruchsal (www.kraus-und-partner.de). Er hat eine Professur an der Technischen Universität Clausthal und ist Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe und der IAE in Aix-en-provence.