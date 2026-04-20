„Es geht um die guten Pool-Bewohner“

20UNCRIPTED – Folge 65: Biologisch Baden ohne Chemie – Marion Hanek von Biotop im Interview

Seit 40 Jahren entwickelt ein österreichisches Unternehmen Filtertechnik für biologische Schwimmbäder, und die wenigsten wissen davon. Marion Hanek, Geschäftsführerin von Biotop, erklärt im Gespräch mit Peter Rosenkranz, Willy Steindl und Thomas Nasswetter, warum natürliches Baden ohne Chlor nicht nur möglich, sondern überzeugend besser ist.

Das Konzept ist so einfach wie faszinierend: Lebendes Wasser, gepflegt durch nützliche Organismen, ersetzt jede Chemie vollständig. Das Wasser kann theoretisch dreißig Jahre halten, ohne komplett gewechselt zu werden. Doch trotz dieser Vorteile hält Biotop gerade einmal drei bis fünf Prozent Marktanteil gegenüber der etablierten Chlor-Lobby.

Warum tut sich ein so überzeugend nachhaltiges Produkt so schwer auf dem Markt?

Das Unternehmen mit rund 35 Mitarbeitern in Weidling arbeitet mit 90 Partnern weltweit zusammen. Am Standort Klosterneuburg Weidling präsentiert man fünf Schauanlagen, damit Kunden die Möglichkeiten hautnah erleben können, bevor sie sich entscheiden.

Wer Nachhaltigkeit nicht nur predigt, sondern tatsächlich im eigenen Gartenpool leben möchte, sollte diese Folge unbedingt hören.

Zur Person

Marion Hanek ist diplomierte Landschaftsplanerin und Geschäftsführerin der Biotop P&P International GmbH sowie der Biotop Wassergestaltung T&P GmbH. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Planung, Bau und Management – insbesondere im Bereich Naturpools und Schwimmteiche – verbindet sie fundiertes Fachwissen mit unternehmerischem Weitblick. Sie steht für kreative Lösungen, starke Kundenorientierung und erfolgreiche Unternehmensführung in der nachhaltigen Wassergestaltung.

Wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com

UNCRIPTED Hosts:

Peter Rosenkranz: CEO & Founder von media4more

Willy Steindl: CEO & Founder von re.think Consulting

Moderation und Produktion:

Thomas Nasswetter von planet-podcast.com

@Titelbild-Hintergrund: https://de.bio.top/