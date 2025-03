Vereinfachtes ESG-Reporting: Neue EU-Regelungen erleichtern den Zugang zu nachhaltigen Finanzierungen

Durch die Vereinfachungsmaßnahmen der EU im Februar 2025 können jetzt viele Unternehmen mit einem einfachen ESG-Bericht den Zugang zu nachhaltigen Finanzierungen und Investitionen erlangen.

Ein großer Teil der Unternehmen muss in ihrer Lieferkette nur noch Informationen bereitstellen, die den freiwilligen VSME Berichtsstandards der EU für KMU entsprechen. Dies soll die Unternehmen vor übermäßigen Informationsanforderungen schützen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) soll künftig nur noch für Unternehmen gelten, die mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigen und entweder einen Umsatz von über 50 Millionen Euro oder eine Bilanzsumme von über 25 Millionen Euro aufweisen. Dadurch werden etwa 80 % der ursprünglich erfassten Unternehmen von der

CSRD Berichtspflicht ausgenommen.

Die WS Academy GmbH bietet für alle Unternehmen, die nicht in die CSRD- Regelung fallen, eine ideale Lösung!

Mit dem ESG-Report Tool können nach den neuen EU-Vorgaben, VSME-konforme Nachhaltigkeitsberichte mühelos, kostengünstig, effizient und revisionssicher erstellt

werden. Wir bieten eine Komplettlösung bereits unter 200 Euro an. Was bedeutet VSME: Die EU hat einen Berichtstandard für alle Unternehmen

entwickelt, die nicht in die CSRD-Regelung fallen. Dieser Standard wurde im Dezember 2024 in seiner endgültigen Form veröffentlicht. Die Abkürzung VSME steht für: Voluntary sustainability reporting standard for non-listed micro, small and medium enterprises.

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sie ist ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen.

Immer mehr Banken, Kunden und Geschäftspartner erwarten transparente Einblicke in die ökologischen und sozialen Auswirkungen eines Unternehmens.

Mit automatisierten Inhalten, optimal strukturierten Vorlagen und intuitiver Bedienung sorgt der ESG-Report für eine erhebliche Zeitersparnis und gewährleistet die Einhaltung aller Standards. Unternehmen jeder Größe können so schnell und unkompliziert den Vorgaben der Stakeholder nachkommen – ganz ohne Vorkenntnisse.

„Mit unserem ESG-Report-Tool kann jedes Unternehmen in nur wenigen Stunden einen kostengünstigen und VSME-konformen Nachhaltigkeitsbericht erstellen“, betont Geschäftsführer Wolfgang Schwayda.

Mehr Informationen unter: https://www.report.ws/

ESG-Report kurz erklärt: https://www.report.ws/demo-video/

Über die WS Academy GmbH

Die WS Academy GmbH mit Sitz in Österreich ist auf digitale und automatisierte Nachhaltigkeitslösungen spezialisiert. Neben der Academy.ws wurde im Februar 2025

das ESG-Reporting-Tool auf den Markt gebracht. Mit innovativen Technologien unterstützt die WS Academy Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung

effizient und konform zu gestalten sowie ihre Mitarbeiter gezielt zu schulen.

Kontakt: ws@academy.ws | www.academy.ws | www.report.ws | +43 680 32 11 716