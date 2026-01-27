Daniela Sattler: Wirksamkeit im Beruf entsteht durch Klarheit – nicht durch Wunschdenken
Posted On 27. Januar 2026
Daniela Sattler
KarriereFee
2351 Wiener Neudorf, Österreich
E-Mail: kontakt@karrierefee.at
Internet: https://www.karrierefee.at/
Warum wurden Sie Unternehmer?
Ich gestalte mein Leben gerne aktiv und übernehme Verantwortung für meine Entscheidungen. Dazu gehört für mich auch, beruflich meinen eigenen Weg zu gehen, unabhängig zu arbeiten und meine Haltung sowie Arbeitsweise selbst bestimmen zu können. Unternehmerin zu sein bedeutet für mich Freiheit, Verantwortung und Gestaltungsspielraum – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch inhaltlich.
Beschreiben Sie bitte das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens
Mit KarriereFee begleite ich Führungskräfte und Menschen in verantwortungsvollen beruflichen Rollen auf ihrem Karriereweg.
Der Fokus liegt auf beruflicher Wirksamkeit, Rollenklarheit und tragfähiger Entscheidungsfähigkeit.
Ich arbeite klassisch im 1:1-Setting, in strukturierten Mentoringprogrammen sowie in moderierten Austauschgruppen. Die Zusammenarbeit ist klar, vertraulich und praxisnah – ohne Patentrezepte oder kurzfristige Motivation, sondern mit nachhaltiger Wirkung.
Seit wann betreiben Sie dieses Geschäft?
Ich bin seit 2011 selbständig tätig. In den letzten Jahren habe ich meinen Schwerpunkt auf Karrierebegleitung und die Arbeit mit Menschen in Verantwortung gelegt.
Wer sind Ihre MitbewerberInnen? Was machen Sie anders als Ihre MitbewerberInnen?
In jeder Branche gibt es Mitbewerb, auch im Coaching- und Beratungsumfeld. Jeder Berater bringt einen eigenen Zugang mit – genauso wie jede Kundin und jeder Kunde unterschiedliche Bedürfnisse hat.
Ich nehme meine Kund:innen ernst, höre zunächst genau zu und analysiere die systemischen Zusammenhänge, bevor wir an Lösungen arbeiten. Meine Arbeit verbindet fundierte Erfahrung aus dem Kommunikationsbereich mit systemischem Coaching und fachlicher Beratung. Im Mittelpunkt steht nicht Selbstoptimierung, sondern Handlungsfähigkeit.
Wie schätzen Sie allgemein die Lage Ihrer Branche ein?
Der Beratungs- und Coachingmarkt ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Gleichzeitig ist der Wettbewerb intensiver geworden. Ohne klare Spezialisierung, Haltung und Qualität ist es schwer, langfristig erfolgreich zu sein. Kund:innen werden anspruchsvoller und suchen zunehmend nach Substanz statt nach Schlagworten.
Würden Sie (nochmals) gründen was würden Sie anders machen?
Ich würde jederzeit wieder gründen. Jede Phase der Selbständigkeit bringt wichtige Erfahrungen mit sich. Rückblickend würde ich manche Dinge früher klarer positionieren, insgesamt waren jedoch alle Schritte notwendig, um meine heutige Ausrichtung zu entwickeln.
Welche Rollen spielen Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie in ihrem Businessmodell?
Nachhaltigkeit ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen. In meinem Businessmodell spielt sie insofern eine Rolle, als ich überwiegend ortsunabhängig arbeite und ohne eigene Infrastruktur oder Gebäude auskomme. Die eigentliche Nachhaltigkeit meiner Arbeit liegt jedoch in der langfristigen Wirksamkeit für meine Kund:innen.
Beschreiben Sie sich als Person bitte mit sieben Eigenschaftswörtern
Empathisch – aufmerksam – klar – strukturiert – reflektiert – wertschätzend – verantwortungsbewusst
Schreibe einen Kommentar