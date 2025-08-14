Nachwuchstennis und gesellschaftliche Impulse: ZUKUNFTSTIFTEN JUNIOR OPEN 2025

Vom 3. bis 10. August 2025 lockte das zukunftstiften Junior Open 2025 presented by vion & WTV junge Talente aus der ganzen Welt ins Tennis Center Alt Erlaa in Wien – ein Tennis Europe U12 Turnier der Kategorie 2 auf Sand, das Sport, Begegnung und gesellschaftliche Werte auf besondere Weise zusammenbrachte.

Rund 100 engagierte Nachwuchsspieler:innen (Einzel, Doppel, Mädchen und Burschen) stellten sich dem Wettbewerb – von den spannenden Halbfinalmatches bis hin zum Finaltag: Hochklassiges Tennis, intensive Wettkampfatmosphäre und authentisches Fairplay prägten die Woche.

Ein besonderes Highlight fand am Samstag statt: die One Shot Cup – ein offenes Mitmach-Format für Zuschauer:innen, Kund:innen und Gäste. Hier zählten Spaß, Präzision und die gemeinsame Freude am Spiel. Die Aktion brachte Bewegung auf und neben den Courts und sorgte für viele strahlende Gesichter.

Die Sieger:innen der zukunftstiften Junior Open 2025 powered by vion und WTV

Burschen Einzel (BS12): Nestor Tsuzhba setzte sich im Finale mit 6-2, 7-5 gegen Aleksandr Rogachev durch.

Mädchen Einzel (GS12): Anastasiya Belaya gewann souverän im Finale mit 6-4, 6-3 gegen Lucija Gojceta.

Burschen Doppel (BD12): Mark Gurkin / Aleksandr Rogachev setzten sich gegen Ivan Kutuzov / Timofei Tsukanov mit 6-3, 7-5 durch.

Mädchen Doppel (GD12): Anastasiya Belaya / Alexandra Savicheva siegten mit 6-3, 6-4 gegen Lucija Gojceta / Karla Jagar.

Herzliche Gratulation an alle Gewinner:innen – und an alle Teilnehmer:innen, die mit Einsatz und Leidenschaft für ein sportliches Highlight sorgten!

Gewinnerin Anastasiya Belaya und Gewinner Nestor Tsuzhba

Mehr als Tennis: Austausch, Wissen & Werte

Begleitend zum Turnier lud vion Kund:innen zu einem kurzen Marktupdate und einem Kennenlernen der Initiative zukunftstiften ein – in entspannter Atmosphäre mitten im sportlichen Geschehen. Hier wurden aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen präsentiert, die Arbeit und Ziele von zukunftstiften vorgestellt und wertvolle Gespräche geführt. Dabei ging es nicht nur um Informationen, sondern auch um Inspiration: Wie können Unternehmen, Vereine und junge Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen und die Gesellschaft aktiv mitgestalten?

„Mit zukunftstiften möchten wir jungen Menschen Chancen eröffnen, Perspektiven geben und die Themen ansprechen, die uns als Gesellschaft bewegen. Der Sport ist dafür ein wunderbarer Ort – er verbindet Menschen, fördert Gemeinschaft und inspiriert zu Höchstleistungen.“

– Manuela Dorn, Gründerin von zukunftstiften

Vermögensberater Peter Baumgartner beim Marktupdate im Rahmen der zukunftstiften Junior Open

Starke Partnerschaft für die Zukunft

Die Zusammenarbeit zwischen der Better Tennis Academy und vion im Rahmen der Initiative zukunftstiften hat auch in diesem Jahr wieder gezeigt, wie Sport und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen können. Gemeinsam haben wir ein sportlich wie organisatorisch hochwertiges Turnierformat geschaffen, das nicht nur Talente fördert, sondern auch Werte vermittelt.

Und wir haben noch viel vor: Das Ziel ist, das zukunftstiften Junior Open in den kommenden Jahren weiter auszubauen und zu einem der großen Nachwuchsturniere in Europa zu machen – ein Fixpunkt im Kalender für Spieler:innen, Coaches und Tennisfans.

„Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit vion und der Initiative zukunftstiften. Nur durch diese Zusammenarbeit ist es möglich, ein Turnier dieser Qualität auf die Beine zu stellen. Better Tennis Academy und zukunftstiften passen einfach perfekt zusammen – wir teilen dieselben Werte und die Leidenschaft, jungen Talenten eine Bühne zu geben.“

– Richard Bartosch, Leiter der Better Tennis Academy

Das zukunftstiften Junior Open 2025 war in jeder Hinsicht ein wichtiger Schritt: Sportlich, gesellschaftlich und persönlich. Wir bei vion sind stolz, mit dieser Veranstaltung junge Talente zu fördern und gleichzeitig Themen in den Fokus zu rücken, die uns alle bewegen – für eine zukunftsstiftende Gemeinschaft.

Hier alle Ergebnisse im Detail:

https://te.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=C23793FC-B7B6-436F-BF1C-1F5DCDD38829

Alle Fotos auf der Website der vion-Initiative zukunftstiften:

https://www.zukunftstiften.at/events/zukunftstiften-junior-open/

Mehr Informationen zur vion-Initiative zukunftstiften:

www.zukunftstiften.at

Impressionen

Bilder: Floobe Medienproduktion und Matthias Wolfgruber