21,9 Mio. Nächtigungen in den ersten zwei Monaten der Tourismus-Sommersaison

„Dass Fronleichnam und Pfingsten heuer in den Juni gefallen sind, hat für einen Höhenflug im Tourismus gesorgt: Mit 13,38 Mio. Nächtigungen von Gästen aus dem In- und Ausland gab es 13,9 % mehr Übernachtungen in österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen als ein Jahr zuvor. Der Juni 2025 ist zudem der nächtigungsstärkste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen 1972. Trotz des etwas schwächeren Mai liegt die Sommersaison damit bis jetzt um 3,1 % über den Zahlen des Vorjahres“, so Thomas Burg, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria.

Hohe Nächtigungssteigerungen im Juni 2025 durch deutsche und inländische Gäste

Im Juni 2025 verzeichnete Österreich einen Anstieg der Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland auf 9.35 Mio., somit ein Plus von 18,0 % im Vergleich zu Juni 2024. Allein die Nächtigungen von Gästen aus Deutschland nahmen dabei um 30 % auf 5,51 Mio. zu. Gleichzeitig stiegen auch die Übernachtungen von Gästen aus Österreich um 5,2 % auf 4,03 Mio. Die Zahl der Gästeankünfte lag bei 4,60 Mio. und damit um 12,1 % höher als im gleichen Monat des Vorjahres.

In der bisherigen Sommersaison 2025 (Mai und Juni) wurden insgesamt 21,92 Mio. Nächtigungen gemeldet (+3,1 %); davon entfielen 14,60 Mio. auf Gäste aus dem Ausland (+3,2 %) und 7,32 Mio. Nächtigungen auf Gäste aus Österreich (+2,8 %). Die Ankünfte in den österreichischen Beherbergungsbetrieben stiegen im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode auf insgesamt 7,90 Mio. (+3,5 %).

Nächtigungen im 1. Halbjahr 2025 gegenüber Vorjahr leicht gestiegen.

Im Zeitraum Jänner bis Juni 2025 wurden insgesamt 76,11 Mio. Nächtigungen registriert, was einem leichten Anstieg von 0,4 % im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres entspricht. Die Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erreichten 57,11 Mio. und lagen damit nahezu auf dem Niveau der Vorjahresperiode (+0,1 %). Für Gäste aus dem Inland wurden insgesamt 19,00 Mio. Nächtigungen gemeldet (+1,4 %). Die Zahl der Ankünfte betrug 22,40 Mio. und war damit um 2,5 % höher als im 1. Halbjahr des Vorjahres. Davon entfielen 15,57 Mio. Ankünfte auf Gäste aus dem Ausland (+3,0 %), und 6,82 Mio. (+1,4 %) auf Gäste aus Österreich.

Quelle: statistik.at