MCÖ: TV wird digital – und damit zum präzisen Werbeinstrument

Digital Marketing Experts TALK: Future TV – Wie CTV & Co. den Werbemarkt verändern

Was gestern noch lineares Fernsehen war, ist heute ein dynamischer, datengetriebener Werbekanal: Connected TV (CTV) zählt zu den am meisten unterschätzten Innovationen im digitalen Marketing. Ein guter Grund für den Marketing Club Österreich, das Thema in den Mittelpunkt des aktuellen Digital Marketing Experts TALK zu stellen. Unter dem Titel „Future TV. Wie CTV & Co. den Werbemarkt verändern“ diskutierten Branchenexpert:innen über neue Targeting-Möglichkeiten, smarte Ausspielung und die Zukunft des Bewegtbilds als Werbeformat.

Die derzeit am meisten unterschätzte Revolution am Werbemarkt findet im TV statt und sie ist digital. Connected TV (CTV) gilt als eine der spannendsten Entwicklungen im digitalen Marketing. Die zunehmende Verschmelzung von klassischem Fernsehen mit digitaler Aussteuerung verändert nicht nur Mediennutzung, sondern auch die Art, wie Marken mit ihren Zielgruppen kommunizieren. CTV wird zunehmend zum Must-have im digitalen Media-Mix, mit neuen Chancen für präzise Ausspielung, smarte Targeting-Möglichkeiten und messbare Werbeerfolge.

Beim Digital Marketing Experts TALK des Marketing Club Österreich am 11. Juni 2025 wurde beleuchtet, warum CTV für die Werbebranche immer relevanter wird und welche Möglichkeiten sich für Unternehmen und Media-Entscheider:innen eröffnen.

Sandra Callender, Sales Director TV & Advanced TV bei Goldbach Austria (an Azerion Company), eröffnete den Abend und machte in ihrem Impuls deutlich: „Lineares Fernsehen allein reicht nicht mehr. Wer 2025 punkten will, setzt auf Connected TV – nicht als Zukunft, sondern als Gegenwart.“

Reichweite trifft Relevanz

CTV ermöglicht es, klassische TV-Reichweiten mit der Präzision digitaler Aussteuerung zu kombinieren. Für Fritz Strobl, Head of Sales Austria & Switzerland bei showheroes, liegt genau darin das Potenzial: „CTV bringt zwei Welten zusammen: die emotionale Kraft des Fernsehens und die analytische Präzision der Digitalwelt.“ Er zeigte anhand aktueller Cases, wie datenbasierte Ausspielung bereits heute Werbeerfolg messbar macht, auch ohne Cookies.

Marken brauchen neue Medienkompetenz

Was die CTV-Revolution für Unternehmen bedeutet, beleuchtete John Oakley, Country Marketing Manager bei IKEA Österreich: „Für uns geht es nicht nur um neue Werbekanäle, sondern um eine neue Haltung im Media-Mix. Wer seine Marke in vernetzten Welten lebendig halten will, muss neue Medien verstehen – und strategisch nutzen.“ Oakley betonte, wie wichtig es ist, den Purpose einer Marke auch über innovative Plattformen wie CTV konsistent und glaubwürdig zu kommunizieren.

Learnings aus dem Alltag eines Mobilitätsriesen

Wie ein Traditionsunternehmen wie der ÖAMTC mit CTV arbeitet, erklärte Stefan Lorbeer, Leiter Marketing Communication: „Als Digital Marketer ist es unsere Aufgabe, Trends nicht nur zu beobachten, sondern zu bewerten und sinnvoll in unsere Strategie zu integrieren.“ Der ÖAMTC nutzt CTV bereits als Ergänzung zur klassischen TV-Werbung und sieht darin einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Diskussion, Dialog, Drinks

In gewohnt offener Atmosphäre bot der Abend nicht nur inhaltliche Impulse, sondern auch viel Raum für Austausch. Beim Networking mit Pizza und Getränken wurden Erfahrungen geteilt, Fragen gestellt und neue Kontakte geknüpft. Mit Sandra Callender, Fritz Strobl, John Oakley und Stefan Lorbeer bot das Programm vier Perspektiven aus Praxis, Strategie und Vertrieb und zeigte eindrucksvoll, wie Digital Marketing und Connected TV wirkungsvoll zusammenspielen.



(v.l.n.r.) John Oakley, Sandra Callender, Stephan Kreissler, Stefan Lorbeer, Fritz Strobl

© „Günther Langegger/Marketing Club Österreich“

Über Marketing Club Österreich

Der Marketing Club Österreich ist seit knapp 70 Jahren die Expert:innen-Plattform der heimischen Marketing- und Kommunikationsbranche.