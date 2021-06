Krisenkolume-Corona-No3 – Lockerungsübungen für den nächsten Lockdown oder das Impfparadoxon

Ab 01. Juli 2021 gelten einige Erleichterungen in Sachen Corona. 3G, nein damit ist nicht ein veralteter Mobilfunkstandard gemeint, wird zur Eintrittskarte im Corona Roulette des heurigen Sommers.

Die Unglücksvariante

Das Unglück in Form der Delta-Variante verbreitet sich schon rasant unter uns. Selbst im Impfweltmeisterland Israel und beim Impfeuropameister wurden Lockerungen wieder zurückgenommen bzw. ausgesetzt, die Fallzahlen steigen rasant. Delta ist eine hundsgemeine Corona Variante, die nicht nur extrem ansteckend ist, sondern auch zu mehr Krankenhausaufenthalten führen dürfte.

Lockern oder unlocker bleiben?

Manche Politiker sind ob der Lage, vorsichtig geworden. Während Bundeskanzler und Gesundheitsminister noch auf Optimismus machen, versucht Wiens Bürgermeister Ludwig, bestimmte Lockerungen erst nicht zu erlauben. Weise oder absolut verblödet?

Da wir seit der Spanischen Grippe vor 100 Jahren wissen, dass sich Pandemien in Wellen ausbreiten und das auch dem letzten seit der 2. und 3. Coronawelle im letzten Herbst und im Winter klar sein dürfte, ist also guter Rat teuer.

Impfen schützt

Ja die Impfung schützt vor der Delta Variante. Am besten, wenn wir vollständige Herdenimmunität besitzen und nahezu 100% geimpft sind. Doch das lässt sich kaum erreichen, denn nur rund 66% der heimischen Bevölkerung will sich überhaupt impfen lassen. Ändert sich das nicht, wird Corona zumindest als endemisches Virus unter uns weilen und uns noch (sehr) lange beschäftigen.

Impfwillige und Impfung

Bald wird es in Österreich mehr Impfstoff als Impfwillige geben und die 4. Welle steht für den Herbst bereits in den Startlöchern. Ob Delta, Epsilon oder Zeta Variante, wer nicht geimpft ist wird das Virus weiterverbreiten und bei den vollständig Geimpften, weiß man dazu noch nichts wirklich Genaues.

Persönliche Verantwortung zählt

Es liegt also wieder einmal in unserer persönlichen Verantwortung und das ist gut so, denn letztlich ist jeder seines Glückes Schmied. Doch zur persönlichen Verantwortung gehört auch die Kooperation mit anderen, den keiner von uns sollte seines Nachbarn Unglücks Schmied sein. Persönliche Verantwortung ist nicht mit Egoismus zu verwechseln.

Machen Sie es gut und lassen Sie sich impfen. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit steigt dadurch wesentlich. Und eine schönen Sommer Ihnen allen.

P.S.: Ich persönlich werde weiterhin FFP-2 Maske in den Öffis tragen.