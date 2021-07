Krisenkolume-Corona-No4 – Der nächste Tornado kommt bestimmt

© Bild: pixabay

Der Wind hat sich gedreht. Während nun wochenlang über die 4. Welle und dem nächsten Lockdown im Herbst philosophiert wurde, ist seit ein paar Tagen alles anders. Cororna ist vorbei, es wird keinen weiteren Lockdown geben und wer sich nicht impfen lässt, ist quasi selber schuld. Dies hat, natürlich mit schöneren Worten, letztens unser Herr Bundeskanzler seinem Volk, also uns allen, verkündet.

Neoliberalismus is back

Jetzt ist also alles anders als noch vor drei Wochen. Kanzler Kurz stiehlt sich aus der Verwortung, so sieht es, wieder mit schöneren Worten, der bayrische Ministerpräsident Söder. Persönlich würde ich sagen, das neoliberale Weltbild ist zurück und es heißt weitermachen wie bisher vor der Krise. Quasi, also hätte es Corona und die mittlerweile 4 Millionen Toten weltweit nie gegeben. Es werden aber noch viele Tote dazukommen, denn die Welt ist noch lange nicht durchgeimpft und Long-Covid noch nicht wirklich erforscht.

Menschen haben sich verändert

Als EPU und KMU kann man all dem nur staunend zuschauen und vielleicht ein wenig fassungslos sein. Die Coronakrise ist auch in Österreich noch nicht vorbei, auch wenn die Intensivstationen wahrscheinlich nicht mehr wegen des Virus an ihre Grenzen stoßen werden. Doch die Lockdowns haben Spuren hinterlassen, bei den Menschen und damit auch bei den Unternehmen. Das kann man nicht so einfach ignorieren. Man kann es versuchen – als Unternehmer aber dann vermutlich mit den entsprechenden negativen Konsequenzen.

Verteilungsgerechtigkeit und Klimawandel

Während manche also schon wieder agieren wie vor der Krise, ist bei anderen, es sind in meinem Umfeld gar nicht so wenige, ein merklicher Wandel spürbar. Mit Corona, das fleißig tut was es muss – mutieren, verschwinden die großen Probleme unserer Zeit, wie Verteilungsgerechtigkeit oder Klimawandel leider nicht. Im Gegenteil, gerade beim Klimawandel deutet sich immer mehr an, dass wir jetzt persönlich massiv getroffen sind. Ohne Klimawandel kein Hitzeglocke über Kanada und der Westküste der USA mit hunderten Toten, abgebrannten Orten und riesigen Waldbränden. Der Verteilungsgerechtigkeit hat sich für viele überraschend der US-amerikanische Präsident Biden und die G7 angenommen.

Der nächste Tornado kommt bestimmt

Was also tunals Unternehmer:in? Planungssicherheit war wohl gestern, den im schlimmsten Fall kann einen selbst auch in Teilen Österreichs morgen schon der nächste Tornado treffen. Das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern in der Realität, wie vor einigen Wochen in Tschechien nahe der Grenze zu Österreich passiert.

Zwei Dinge

Dieses Thema der unsicheren Planung wird uns somit in Zukunft beschäftigen. Zwei Dinge sind durch Corona und den Fortgang der Krise sehr klar für mich geworden:

Erstens: Das System Wirtschaft ist dem System (Um-)Welt deutlich unterlegen und ein Stück weit unberechenbarer geworden. Das sollten wir Unternehmer bei unserer wirtschaftlichen Planung also tunlichst mitberücksichtigen.

Zweitens: Wenn es um Mitarbeitersuche geht, rücken die Klima- und Umweltkriterien im eigenen Betrieb in den Fokus. Die Generation „Fridays for Future“ wird ihre Forderungen im Angesicht des fortschreitenden Klimawandels, wohl deutlicher erfüllt wissenwollen, als bisher.