Jetzt anmelden: Franchise Messe 2020 – Online Edition

Die Franchise Messe 2020 geht neue, wie berichtet, völlig neue Wege. Das Leuchtturmprojekte Online Edition ist nicht nur besonders bemerkenswert, sondern zeigt, dass die Coronakrise mutig angegangen werden kann. Ab sofort ist die Besucheranmeldung auf der Website möglich. Einen weiteren Vorteil hat die Online Edition noch: Sie können sich als Aussteller anmelden, denn die Vorlaufzeiten für eine Messeteilnahme sind völlig andere als für klassische Aussteller Messen.

Die Chance Franchising nützen

Der Shutdown der Coronakrise hat erwartungsgemäß voll auf die österreichische Wirtschaft durchgeschlagen. 1,1 Millionen Österreicher sind in Kurzarbeit, knapp 600.000 sind arbeitslos. Einigen Unternehmen werden ihre Pforten wohl für immer schließen müssen. Ein Unternehmen auf Basis eines Franchise-Systems zu gründen, kann für manche jetzt, arbeitslos, eine gute Alternative sein, das Berufsleben als Unternehmer*in weiterzuführen. Die Franchise Messe ist dazu eine sehr günstige Gelegenheit, sich umfassend und unverbindlich zu informieren. Alle Interessierten können sich ab sofort hier informieren und anmelden.

Die Online Edition

Die Franchise Messe 2020 – Online Edition gibt sich vielversprechend: Die Online-Messeplattform führt die Besucher und Austeller zu einem besonderen Erlebnis. Der Live-Kontakt von Homeoffice zu Homeoffice von Besuchern und Ausstellern ist dabei ein Ausdruck der „neuen Normalität“, die uns alle wohl noch einige Zeit beschäftigen wird. Unterschiedliche Tools, wie Live-Chat, Video-Chat oder ein Terminvereinbarungstool stehen für einen intensiven Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern zur Verfügung.

Zahlreiche Vorträge, Live-Webinare, Roundtables und Workshops rund um das Thema Franchising ermöglichen den Einstieg ins Basiswissen, führen zu den vielfältigen Aspekten der einzelnen Franchise-Systeme und machen den Online-Auftritt zu einem vollständigen Messeerlebnis. Spannende neue Aussteller und seit Jahrzehnten etablierte Marken bieten eine tollen Branchenmix. Die Online Edition umfasste die bewährte bunte Vielfalt an Franchise-Systemen aus allen Branchen und auf unterschiedlichen Investment-Levels. Zahlreiche Netzwerkpartner unterstützen das innovative Projekt

Breiter Austausch auf vielen Ebenen

Die Messe bietet bestehenden Franchise-Nehmer*innen und -Geber*innen die Möglichkeit, sowohl Informationen, Ideen und Wissen auszutauschen, als auch nachhaltige Kontakte zu knüpfen und sich ein Netzwerk aufzubauen. Angesprochen sollen besonders junge Menschen, die sich mit der Sicherheit einer bestehenden erfolgreichen Marke im Hintergrund selbstständig machen möchten. Digital Natives dürfte es nicht schwer fallen sich für die Online Edition der Franchise Messe 2020 zu begeistern.

Spannende Umfeld sich selbstständig zu machen

Franchising ist jung, dynamisch und erfolgreich. Rund 60% der Systeme sind erst seit dem Jahr 2000 oder später auf dem österreichischen Markt tätig. Franchising ist außerdem eine überwiegend österreichische Spezialität: 60% der derzeit aktiven Systeme wurden in Österreich gegründet. Die 480 Franchise-Systeme in Österreich verfügen über 11.700 Standorte und 9.400 Franchisenehmer. Insgesamt beschäftigt die Franchise-Branche 87.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von über 10,3 Milliarden EUR.

In der Coronakrise mit gutem Beispiel voran

Subway Österreich hat eine Initiative gestartet, mit der sie sich sozial engagiert haben in der Corona-Krise. Die Mitarbeiter haben tausende Sandwiches hergestellt und an Krankenhäuser, Stiftungen und Betriebe ausgeliefert. Die Aktion kann auch auf Facebook nachverfolgt werden. Für eine PR war auf jeden Fall gesorgt.

Die Bilder der Wiedereröffnung von McDonalds in Österreich sind durch alle Medien gegangen und auch die Online-Community war total begeistert. Wenige Unternehmen können sich auf eine so breite Markentreue verlassen. An beiden Beispielen lässt sich leicht erkennen, wo die handfesten Vorteile von Franchise-Systemen liegen.

Jetzt noch Aussteller werden? – Das geht nur bei der Online Edition

Einen weiteren interessanten Aspekt bietet die Online Edition der Franchise Messe 2020 zusätzlich. Aussteller können sich nun noch immer anmelden. Der Online Messestand ist schneller und leichter eingerichtet als auf einer realen Messe, bei der meist mehrere Monate Vorlaufzeit nötig seid. Erfahren Sie alles über die Möglichkeiten und über die Preisegestaltung für Austeller unter diesem Link.

Es gibt viele Gründe Austeller auf der Franchise Messe 2020 – Online Edition zu werden:

Gewinnung von Franchisepartnern

Markenpflege: Ihre Marke ist vor Ort neben vielen anderen, bekannten, gelernten Marken sichtbar und wird wieder wahrgenommen

PR: Durch die Messe haben Sie die Chance, dass Medien über Sie berichten!

Vernetzung/Austausch mit anderen Systemen: Die Franchise Messe ist die Plattform für das „Vernetzen“ innerhalb der Franchiseszene!

Sie wirken durch Ihre Präsentation auf der Messe auch attraktiv auf potentielle Mitarbeiter

Sie sind ein „First Mover“, wenn es um Franchising geht

Endkunden: selbst diese findet man auf der Expo

