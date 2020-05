Desinfektionsmittel statt Gin

Die Brüder Florian und Gian Grundböck produzieren normalerweise einen Gin, genannt «Deux Frères», wie eben 2 Brüder auf französisch. Das Besondere am Gin: Er ändert bei Zugabe von Säure zB Tonic seine Farbe blau zu einem sanften Rosa. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen, daher haben die zwei in der Corona Krise umgesattelt. Die Bestellung aus der Gastronomie blieben für den Gin verständlicherweise aus, darum produzieren sie jetzt ein Desinfektionsmittel. Aber natürlich in einem ansprechenden Design und in einer Glasflasche. Vor allem auch um den Betrieben in der Gastronomie und der Hotellerie eine Alternative zu den Plastikflaschen zu bieten.

Florian ist Lebensmittelchemiker und erklärt, wie es zur Umstellung gekommen ist:

„Vor etwa zweieinhalb Wochen kamen immer mehr Mails von großen Unternehmen mit Anfragen nach Desinfektionsmittel und auch Freunde, die in Arztpraxen arbeiten, haben uns darauf angesprochen. Zudem haben die Schweiz und Österreich eine Sonderregelung eingeführt, dass jede Person Desinfektionsmittel herstellen darf. Da wir als Spirituosenhersteller bereits über alle nötigen Geräte verfügen, haben wir gedacht, wir versuchen es einfach. Die Herstellung an sich ist nicht schwierig, die Problematik ist jetzt eher, alle nötigen Zutaten wie Alkohol oder Ethanol zu bekommen.“



Die Wochen bis zur ersten Flasche waren sehr aufregend. Florian hatte hier einige schlaflose Nächte: „Zuerst mussten wir alles organisieren vom Design, über die Etikette bis zum Dispenser. Das war ein großer Aufwand, weil die Materialien nicht einfach zu bekommen waren. Auch die Preise dafür sind deutlich gestiegen. Der Herstellungsprozeß ist dafür aber sehr schnell erledigt. Wir müssen die Zutaten nur mischen und abfüllen. Nach 13 Tagen hatten wir das erste Produkt abgefüllt. Wir haben alles selbst designt. Eigentlich wollten wir, dass unsere Grafikerin das macht, aber es musste alles so schnell gehen, dass ich aus der Not einfach das Molekül von Ethanol genommen habe. Als der Facebook-Post damit rausging, waren die Reaktionen so positiv, dass wir das Design danach nicht mehr ändern konnten.“

Ob die Desinfektionsmittelproduktion über die Krise hinaus weitergeführt wird, ist derzeit noch nicht abzusehen, aber Ideen für neue Produkte haben die 2 Brüder genug. Darum wird es ihnen auch nach der Krise sicher nicht langweilig.

desinfektionsmittel-online-kaufen.at