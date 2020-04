Der Krise trotzen – Leuchtturmprojekt Franchise Messe 2020: Online Edition

Die aktuelle Lage verlangt nach neuen Ideen und Wegen. Jetzt schlägt die Stunde der „First Mover“, die bereit sind, unbeschrittene Wege zu gehen. Die österreichische Franchise Messe ist einer dieser „First Mover“, denn die Messe findet diesmal ausschließlich ONLINE statt! Brechen Sie am 26.-27. Juni von Ihrem Homeoffice auf in die digitale und virtuelle Online Edition der Franchise Messe 2020.

Ein absolutes Novum

Die Coronakrise hat die gesamte Wirtschaft fest im Griff. Viele Branchen sind hart betroffen. Doch für jede Unternehmer*innen ist in einer Krise auch eine Chance zu finden. Die Veranstalterin der Franchise Messe Carina Felzmann und ihr Agenturteam von Cox Orange, sowie der Messe-Partner, der Österreichische Franchiseverband, laden zum virtuellen Messerundgang, zum Videochat mit den Systemanbietern, zur Online Aktionsbühne und sogar zum digitalen Pausengesprächen ein. Chapeau!

Alle wichtigen Systemplayer sind dabei

Zwei Tage lang stehen die First Mover unter den Franchisesystemen persönlich dem interessierten Publikum zur Verfügung und das auch in Ihrem Homeoffice. Die moderne Kommunikation macht diese persönliche Ebene in Zeiten des Veranstaltungsverbots möglich. Bekannte Player am österreichischen Franchise Markt wie RE/MAX, Subway, Ankerbrot, McDonald’s, Bloomest, bixpack, Unimarkt brechen die Lanze für dieses digitale Messeformat. Auch neue und spannende Systeme wie Piyoma, Kono Austria oder das social franchising-System atempo wagen den Schritt ins virtuelle Messezeitalter.

Der mutige Schritt der Franchise Messe

Letztlich zeigt dieses Beispiel, wie weit die Digitalisierung schon ist. Vieles was in unserer alltäglichen Kommunikation Usus ist, findet plötzlich und gezwungenermaßen in die Arbeitswelt Einzug. Es geht einfach nicht anders.

Die Entscheidung, sich gegen den Trend des „Wir-verschieben-alles-in-den-Herbst“ und die damit wahrscheinlich erzeugten Termin-Overkills und auf die digitale Schiene zu setzen, ist ein mutiger und absolut beachtenswerter Schritt. Gerade in der Krise, von der wir noch nicht wissen, ob diese im Herbst überhaupt vorbei ist, ist es wichtig, eine klare Strategie zu haben. Wenn wir im Herbst womöglich den nächsten Shutdown erleben werden, dann ist die Entscheidung, die Messe zum geplanten Zeitpunkt, aber mit völlig neuen Mitteln abzuhalten, vermutlich die allerbeste Entscheidung gewesen.

Es wird spannend: Livechat, Videopräsentationen und Workshops

Die Aussteller sind auf ihrem virtuellen Messestand von der eigenen Corporate Identity umgeben. Eingebaute Widgets (Punkte, auf die geklickt werden kann, die zu weiteren Informationen führen) ermöglichen es, dass z.B. hinter einem grafisch gestalteten Roll-up digitale Inhalte, wie Broschüren, Fotos oder Videos vom Besucher abgerufen werden können. Über wahlweise eine Chat- und Videofunktion werden direkt Kundenkontakte aufgebaut und Leads generiert.

Termine mit Ausstellern werden wie bisher über ein Kalendertool gebucht. Aber auch ohne Termine kann das Gespräch mit den Ausstellern live gesucht werden. Analog zur klassischen Messe wartet ein umfangreiches Vortragsprogramm mit Live-Präsentationen und Workshops auf die Besucher.

Break Outs!

Besucher können unter anderem an den sportlichen „Break Outs“ von Franchisesystemen aus der Sportbranche teilnehmen, um sich zwischen den Gesprächen auch bewusst zu bewegen und um die Online-Messe zu einem Erlebnis in den eigenen vier Wänden werden zu lassen.

Ab 08. Mai 2020 können sich Besucher für den 26. und 27. Juni auf der Website anmelden. Wir von Unternehmerweb bleiben am Ball und berichten Ihnen vom Werden der ersten Online Ausgabe der Franchise Messe 2020. Und natürlich sind wir dann „Vorort“.