Eversheds Sutherland berät ContourGlobal beim Verkauf slowakischer Photovoltaikanlagen

Eversheds Sutherland Austria und Eversheds Sutherland Slovakia haben die ContourGlobal Erneuerbare Energie Europa GmbH (Österreich) erfolgreich beim Verkauf von 31 Photovoltaikanlagen in der Slowakei rechtlich begleitet.

Das M&A-Team von Eversheds Sutherland hat diese grenzüberschreitende Transaktion von der rechtlichen Due Diligence über die Finanzrestrukturierung und Vertragsverhandlung bis zum Closing am 23. Oktober 2025 beraten.

ContourGlobal, ein Unternehmen von KKR, ist ein etablierter unabhängiger Stromproduzent (IPP), der in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien Stromerzeugungs- und Speicheranlagen entwickelt, erwirbt und betreibt. Das Unternehmen verwaltet derzeit mehr als 5,5 GW installierte Kapazität über verschiedene Technologien und Anlageklassen hinweg, wobei weitere 800 MW an erneuerbaren Energien im Bau und rund 12,6 GW in der Entwicklungsphase sind.

„Es war uns eine Freude, unsere Mandanten bei diesem grenzüberschreitenden Projekt im Bereich der erneuerbaren Energien erfolgreich begleitet zu haben. Die Transaktion stärkt unser Profil im Bereich Clean Energy und verdeutlicht einmal mehr, wie effizient die standortübergreifende Zusammenarbeit unserer Eversheds Sutherland-Teams weltweit funktioniert“, so Rechtsanwalt Aurelius Freytag.

„Wir freuen uns, bei dieser Transaktion mit Eversheds Sutherland zusammengearbeitet zu haben. Sie umfasst das größte in Betrieb befindliche Solar-PV-Portfolio der Slowakei – ein bedeutender Meilenstein in unserem strategischen Asset-Rotationsprogramm. Mit diesem Schritt können wir unser Wachstum noch gezielter auf unsere Kernmärkte ausrichten und unseren Fokus auf Photovoltaik mit Batteriespeichern (PV + BESS) sowie Onshore-Windenergie weiter ausbauen. So beschleunigen wir konsequent unsere Transformation zu einem unabhängigen Stromerzeuger im Bereich erneuerbare Energien“, erklärt Frederik Haspel, Global Head of M&A von ContourGlobal.

Der M&A Deal wurde in Österreich federführend von Aurelius Freytag, Partner und Sebastian Borer, Legal Director bei Eversheds Sutherland Austria betreut. In der Slowakei waren Bernhard Hager, Managing Partner und Filip Kozon, Senior Associate bei Eversheds Sutherland Slovakia für diese Transaktion zuständig.

Die weiteren Parteien wurden von Schönherr in der Slowakei und Kinstellar vertreten.

Über Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland zählt weltweit zu den Top-10 Wirtschaftskanzleien und bietet Rechtsberatung in über 70 Büros in Europa, Asien, Afrika, den USA und im Nahen Osten. www.eversheds-sutherland.at