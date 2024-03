NÖ: „wachau GOURMETfestival“ & Brünner Messe

Das „wachau GOURMETfestival“ geht heuer in seine 15. Auflage

Vom 4. bis 18. April geht heuer bereits zum 15. Mal das „wachau GOURMETfestival“ in Szene. Mit dieser von der LW Werbe- und Verlagsgesellschaft entwickelten Veranstaltungsreihe wird das Donautal zwischen Melk und Krems mit allem aufwarten, was in Sachen Genuss Rang und Namen hat. Auf dem Programm stehen u.a. exklusive mehrgängige Menüs, Koch-Shows, Weinverkostungen und Gastauftritte von internationalen Top-Köchen. Die Fachmesse „WEIN & GENUSS Krems“ in der Dominikanerkirche dient als Schaufenster für die große Leistungsstärke von mehr als 70 Winzern aus allen niederösterreichischen Weinbauregionen.

Neben dem traditionellen „Rheingau Gourmet & Wein Festival“, das alljährlich in der hessischen Stadt Eltville am Rhein stattfindet, hat sich das „wachau GOURMETfestival“ zum größten kulinarischen Veranstaltungsreigen Europas emporgearbeitet, bei dem eine Flusslandschaft die Kulisse bildet. Aus touristischer Sicht ist diese Veranstaltungsreihe zu Frühjahrsbeginn sehr wichtig, weil sie nach der Winterpause den Saisonauftakt an der Donau einläutet.

Dann geht es Schlag auf Schlag: Am 4. und 5. Mai folgt mit dem „Wachauer Weinfrühling“ schon das nächste für die Region wichtige Genussprogramm. In dessen Rahmen werden heuer mehr als 100 Winzer der Qualitätsgemeinschaft „Vinea Wachau“ ihre besten Weine dem Publikum präsentieren und ausschenken.

Quellen: Niederösterreichischer Wirtschaftspressedienst, www.wachau-gourmet-festival.at, www.vinea-wachau.at/weinfruehling, www.donau.com

Brünner Messen sind ein wirtschaftlich wichtiges Fenster zum Nachbarn

Mit 110.000 Besuchern aus aller Welt ist die Agrar-Fachmesse „Techagro“ in Brünn eine der bedeutendsten in Europa. Nach sechs Jahren Pause findet sie heuer vom 7. bis 11. April auf dem Brünner Messegelände statt. 2018 sind zu diesem internationalen Szenetreff rund 2.000 Personen aus Österreich angereist – darunter viele Landwirte aus dem grenznahen Wald- und Weinviertel. Auch heuer erwartet die „Techagro“ wieder zahlreiche Besucher aus Niederösterreich.

Regen Zustrom findet diese land- und forstwirtschaftliche Fachmesse vor allem deshalb, weil sie einen umfassenden Überblick über neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen sowie über Jagd und erneuerbare Energiequellen bietet. Die „Techagro“ 2018 haben 750 Aussteller aus 37 Ländern besucht. Alle Brünner Messen zusammengerechnet verzeichneten 2023 fast 4.100 Aussteller, mehr als 670.000 Besucher und einen erwirtschafteten Umsatz von knapp 32 Millionen Euro.

Nicht nur die „Techagro“, auch die weiteren Fach- und Publikumsmessen, die pro Jahr in Brünn stattfinden, werden als „Fenster zum Nachbarn“ für Niederösterreichs Wirtschaft immer wichtiger, zählt die Stadt doch neben München und Wien zu den größten Messestandorten in Mitteleuropa. Tschechien ist für Niederösterreichs Wirtschaft nach Deutschland, Ungarn und Italien das viertgrößte Exportland.

Quellen: Niederösterreichischer Wirtschaftspressedienst, www.bvv.cz/en/techagro