AMS NÖ und AKNÖ machen Frauen fit für den Wiedereinstieg

Am 29. Mai hat das Arbeitsmarktservice (AMS) in Kooperation mit der Arbeiterkammer NÖ den „Wo[man]&Work“-Info-Tag veranstaltet. Frauen und auch Männer, die sich nach einer familiär bedingten Unterbrechung des Berufslebens wieder in Richtung Arbeitsmarkt orientieren, konnten sich an 22 Standorten in Niederösterreich wertvolle Informationen zum Thema Wiedereinstieg holen.

Ab 1. Juni hält das AMS neue Förderangebote für jene bereit, die mit 30 Wochenstunden oder mehr wieder ins Berufsleben einsteigen möchten. Denn für den erfolgreichen Wiedereinstieg ins Berufsleben nach der Babypause ist eine zielgerichtete Vorbereitung besonders wichtig.

„Gründliche Informationen und Beratung sowie maßgeschneiderte Förderangebote im Rahmen unseres FiT-Programms oder in den Frauenberufszentren sind die wichtigsten Begleiter für den erfolgreichen Wiedereinstieg nach der Familienpause“, erklärt Sandra Kern, Landesgeschäftsführerin des AMS NÖ. Themen des Info-Angebots sind der Arbeitsmarkt und die Jobsuche, Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung, finanzielle Leistungen und vieles mehr.

„Die AK Niederösterreich berät Wiedereinsteigerinnen nicht nur in arbeitsrechtlichen Fragen, sondern unterstützt sie auch bei der Suche nach Bildungs- und Betreuungsangeboten für ihren Nachwuchs. Bei allen relevanten Themen stehen den Eltern daher die Expertinnen und Experten der AK Niederösterreich kompetent zur Seite“, so Arbeiterkammer Niederösterreich-Vizepräsidentin Angela Fischer.

Damit sich für Frauen der Wiedereinstieg ins Berufsleben lohnt, hält das AMS eine Reihe von attraktiven Förderangeboten bereit. So werden ab 1. Juni 2024 mit der Kombilohnbeihilfe Dienstverhältnisse mit 30 oder mehr Wochenstunden besonders gefördert. Lohnkostenförderungen wie die Eingliederungsbeihilfe können vom Arbeitgeber in Anspruch genommen werden. Auch bei diesem Modell bestehen für Arbeitsverhältnisse ab 30 Wochenstunden verbesserte Förderbedingungen.

Darüber hinaus unterstützt das AMS Wiedereinsteigerinnen mit bis zu 90 Prozent bei den Kosten für die Kinderbetreuung. Niederösterreichweit haben seit Jahresbeginn rund 482 Wiedereinsteierinnen von zumindest einem dieser Förderangebote profitiert. (mm)

Mehr Information auf:

https://info.aknoe.at/womanwork