media4more wird offizieller Sponsor von Tennisprofi Lucas Miedler

Das Digitalunternehmen media4more gibt mit Stolz seine neue Partnerschaft mit dem österreichischen Tennisprofi Lucas Miedler bekannt. Ab sofort unterstützt das Unternehmen den siebenfachen Davis‑Cup‑Spieler als offizieller Sponsor auf seinem weiteren sportlichen Weg.

Mit der Kooperation unterstreicht media4more sein Engagement für Spitzenleistung, Ausdauer und Innovation – Werte, die im Spitzensport wie in der digitalen Medienwelt gleichermaßen eine zentrale Rolle spielen. Lucas Miedler, achtfacher ATP‑Turniersieger im Doppel, bekannt für Ehrgeiz, Teamgeist und eine Prise (Spiel-)Witz, ist damit ein idealer Markenbotschafter für das Unternehmen.

„Lucas Miedler steht für Zielstrebigkeit und Teamfähigkeit und bringt trotz hundertprozentigem Fokus seine lockere Art auf und neben dem Platz mit – genau die Eigenschaften, die auch uns bei media4more antreiben und auszeichnen“, sagt Peter Rosenkranz, Geschäftsführer von media4more. „Wir freuen uns sehr, ihn auf seinem Weg unterstützen zu dürfen.“

„Es ist großartig, mit media4more einen starken Partner auf und neben dem Platz gewonnen zu haben. Die Unterstützung hilft mir, wichtige Investitionen in mein Team – darunter ein eigener Touring‑Coach und ein Mentaltrainer – zu tätigen und so den nächsten Schritt in die absolute Weltspitze zu setzen“, sagt Lucas Miedler.

Kristof Ehringer, Manager von Lucas Miedler, ergänzt: „Die Partnerschaft zwischen media4more und Lucas Miedler soll ein Vorbild sein, wie Unternehmen und Sportler voneinander profitieren können. media4more bringt nicht nur Investitionen in Lucas‘ sportliches Umfeld, sondern auch die Marketingkompetenz mit, um neue Vermarktungsmöglichkeiten zu erschließen. Dabei wollen wir zeigen, wie durch die Verknüpfung von Sport und Wirtschaft, einzigartige, emotionale (Kunden-)Erlebnisse geschaffen und kommerzialisiert werden können.“

Die Zusammenarbeit geht über klassisches Sponsoring hinaus: Gemeinsame Events, Medienprojekte, digitale Kampagnen und Social‑Media‑Aktivitäten sind bereits in Planung.

Über media4more

media4more ist eine dynamische Digitalagentur mit Fokus auf Online‑Marketing, Performance‑Strategien und sowie B2B Kommunikation. Mit kreativen Mediaideen und datengetriebenen Ansätzen abseits von google und SocialMedia unterstützt media4more Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Über Lucas Miedler

Lucas Miedler ist ein österreichischer Tennisspieler, spezialisiert auf das Doppel. Er ist achtfacher ATP-Turniersieger, darunter 2 Titel bei den Erste Bank Open in Wien und 2 Titel bei den Generali Open in Kitzbühel, zuletzt ein Titel im Juli 2025 in Gstaad in der Schweiz. Im Davis Cup repräsentierte er Österreich bisher siebenmal und ist fixer Bestandteil des Nationalteams. Aktuell ist er die Nummer 35 der ATP-Doppelweltrangliste.