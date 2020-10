ExpertInnenwissen aus erster Hand

Selten war es so wichtig, möglichst viel Knowhow ins eigene Unternehmen zu holen. Was beschäftigt im Augenblick Unternehmen neben dem um sich greifenden Thema der Pandemie, die uns gerade im Geschäftsleben beherrscht? Es zeugt von hoher Kompetenz, so flexibel und schnell zu agieren, wie es die sich ständig ändernden Rahmenbedigungen verlangen. Agil agierende Unternehmen sind hier im Vorteil und können sich in vielen Fällen am Markt behaupten. Nachhaltiges Denken als Grundlage, um entscheidende Weichen zu stellen. Und ein Thema, das gerne an den Rand gedrängt wird, aber in der digitalen Ökonomie ein Überlebensfaktor ist: Die Cybersicherheit. Spätestens jetzt in der Krise ist es höchste Zeit, sich darum zu kümmern und es nicht mehr auf die lange Bank zu schieben.

Was jetzt für Unternehmen besonders wichtig ist!

Effiziente und fundierte Beratung ist ein entscheidender Faktor in Planung und Umsetzung. Dabei ist es wichtig die Unternehmen da abzuholen, wo sie stehen, um die entsprechende Unterstützung zu geben. Nutzen Sie daher diese besondere Gelegenheit und holen Sie sich die folgenden Experten virtuell ins Haus.

Manuel Adamini, Green Finance Expert und Head of Investor Engagement bei der Climate Bonds Initiative (CBI)

Moderation: Dejan Jovicevic, Gründer und CEO von derbrutkasten.com

Digitaler Event #OeKB ThinkTank

Die genannten Expert*innen werden im Rahmen des von der Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) veranstalteten #OeKB ThinkTank ihr Wissen weitergeben. Gemeinsam mit dem Startup- und Innovationmedium „ der brutkasten “ wird dieser digitale Event am 20.10.2020 ab 9.15 Uhr über die digitale Bühne gehen.

Mit dem Titel „100 % digital!“ wird die Verantwortung für eine nachhaltige, sichere und faire Zukunft in den Vordergrund gerückt und zum zentralen Thema gemacht. Die spannenden Keynotes laden zudem ein, mitzudiskutieren. Denn im Anschluß an die Ausführungen der Expert*innen soll das wichtige Thema „Verantwortung für unsere Zukunft“ Platz für gemeinsame Überlegungen bieten.