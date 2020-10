Die heilende Kraft des Tees: eine heiße Tasse Gesundheit

Tee ist viel mehr als ein Heißgetränk. Es ist eine Tasse Auszeit, die den Rachen wärmt und der Seele guttut. Seine Zubereitung, traditionell vollzogen, ist fast wie meditieren. Und seine Inhaltsstoffe machen Tee zu einem gesundheitsfördernden Elixier. Wenn Sie einen Japaner nach dem Geheimnis seiner Jugend und Leistungsfähigkeit fragen würden, wäre die Antwort wahrscheinlich „Grüner Tee“. Und was ist ein wichtiger Teil der Chinesischen Medizin? Matcha Tee! Lehnen Sie sich also zurück, schließen Sie die Augen und lassen Sie sich eine heiße Tasse Gesundheit schmecken.

11x Gesundheit – was Tee wirklich ist

Streng genommen ist „Tee“ nicht das heiß aufgebrühte Getränk, sondern das Erzeugnis der Teepflanze. Und somit sind eigentlich auch nur solche Sorten wirklich „Tee“, die aus ihren Pflanzenteilen hergestellt werden. Demnach gibt es insgesamt 6 Sorten: schwarzer, weißer, grüner und gelber Tee sowie Oolong Tee und Pu Erh Tee. Die Klassiker Früchte, Kräuter, und Rooibos sowie die modernen Sorten Mate und Lapacho sind lediglich „Aufgussgetränke“. Da sie aber viel mit der traditionellen Zubereitungsart von Tee gemeinsam haben, gelten auch sie als „Tee“.

Tee als Heilmittel am Beispiel vom Grünen Tee

Mit seinen Inhaltsstoffen ist Tee ein natürliches Heilmittel. Doch aufgepasst: Bestimmte Sorten können bei übermäßigem Konsum über eine längere Zeit zu ungewünschten Nebenwirkungen führen. So kann zum Beispiel der Lapacho-Tee Bauchschmerzen oder sogar Anämie hervorrufen. Eine mehrwöchige Tee-Kur sollten Sie vorab mit Ihrem Arzt besprechen.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen den Klassiker unter den gesundheitsfördernden Tees vorstellen: der Grüne Tee. Vor allem in Japan, wo nachweislich die meisten über 100-Jährigen leben, wird an seine Kraft als Jungbrunnen geglaubt:

Inhaltsstoffe: Vitamine A, B, B2, C, Kalium, Kalzium, Fluorid, Flavonoide und Gerbstoffe.

Anti-Aging-Effekt: Dieser kommt durch seine entwässernde Wirkung sowie durch die vielen Antioxidantien, die die Zellerneuerung unterstützen.

Weitere positive Effekte: entsäuernd und entgiftend, Magen-und-Darm-beruhigend, stärkt das Immunsystem, schützt scheinbar vor Krebs, verbessert die Leistungsfähigkeit.

Die Welt der Kräutertees – Medizin aus der Natur

Folgende Kräuter entfalten ihre Wirkung beispielsweise so:

Bärentraubenblätter: antibakteriell, leicht entwässernd, leicht desinfizierend bei Harnwegsinfekten

Frauenmantel: krampf-, schleimlösend, durchblutungs-, verdauungsfördernd bei Menstruationsbeschwerden, PMS und den Wechseljahren

Rosmarin: stimulierend, antiseptisch, antibakteriell, antimykotisch, unterstützend bei Kopfschmerzen und Harnwegsinfekten

Ihr neues Schönheitsgeheimnis: Tee

Neben diesen gesundheitlichen Wirkungen, die Tee haben kann, ist das Heißgetränk auch gut für unser äußeres Erscheinungsbild. Bestimmte Sorten wirken sich positiv auf Haut, Haare und Nägel aus.

Getrunken, wirkt Rooibos dank des hohen Zink-Anteiles, unterstützend bei Hautproblemen.

Lapacho-Tee versorgt im Badewasser die Haut mit Kalium und Eisen. Eine Spülung aus Fenchel-Tee macht Haare glänzend.

