Corporate Influencer: Kein Trend, sondern ein Muss

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in Ihre Mitarbeiter:innen zu investieren, erfahren Sie von Social-Media-Experte Dominik Frey.

Echte Menschen – starke Marken.

Unser Slogan bei LEADS&CONTENT bringt es auf den Punkt: Die Zeiten, in denen Content ausschließlich aus den Marketing- und Kommunikationsabteilungen kam, sind vorbei.

Dafür gibt es zentrale Gründe:

Erstens geht der Trend eindeutig in Richtung Authentizität. Nutzer:innen wollen keine gestellten Imagefilme mehr sehen. Sie sehnen sich nach echten Einblicken und wollen die Unternehmenskultur spüren. Besonders junge Talente informieren sich nicht mehr primär über die Webseiten von Unternehmen, sondern über die Social-Media-Kanäle ihrer neuen Arbeitergeber. Dort erwarten sie ehrliche Inhalte und persönliche Erfahrungen – keine sterilen Werbebotschaften. Arbeitnehmer:innen nehmen Ihr Unternehmen als vertrauenswürdiger wahr, wenn sie Inhalte direkt von deren Mitarbeiter:innen sehen. Diese Einblicke helfen nicht nur im Recruiting, sondern stärken auch das interne Zugehörigkeitsgefühl.

Zweitens haben sich Social-Media-Plattformen – allen voran TikTok – rasant weiterentwickelt. TikTok basiert ausschließlich auf Video-Content, was für viele Kommunikationsabteilungen zur Herausforderung wird. Denn es fehlen oft die Kapazitäten, um regelmäßig authentischen, kreativen und reichweitenstarken Content zu produzieren. Gleichzeitig verändern sich die Algorithmen der Plattformen kontinuierlich und bevorzugen Inhalte mit hoher Interaktionsrate. Inhalte, die Menschen zeigen, die real und nahbar wirken, performen besser.

Die motivierten Corporate Influencer Workshop Programm Teilnehmer:innen der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe. © LEADS&CONTENT

Corporate Influencer als Schlüssel zur modernen Kommunikation

Gleichzeitig erleben wir durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine Flut an unpersönlichem Content – insbesondere auf LinkedIn. Persönliche Profile, die nur als PR-Kanäle genutzt werden, verpassen die Chance auf echte, nachhaltige Wirkung. Menschen verbinden sich mit Menschen, nicht mit gesichtslosen Botschaften. Genau hier liegt die Stärke von Corporate Influencern: Sie verleihen Unternehmen viele unterschiedliche Gesichter, schaffen Vertrauen und machen Marken greifbar.

Ein weiterer Pluspunkt: Die gesteigerte Aktivität der Corporate Influencer wirkt sich direkt auf die organische Reichweite der Unternehmensseiten aus. Unternehmen wie Immofinanz und Raiffeisen Bank International haben erkannt, dass Corporate Influencer nicht nur für externe Kommunikation entscheidend sind, sondern auch die interne Unternehmenskultur positiv beeinflussen. Mitarbeitende, die sich als Teil der Marke fühlen, treten engagierter und überzeugender auf – sowohl online als auch offline.

Authentizität als Wettbewerbsvorteil

Die digitale Kommunikation verändert sich rasant, und Unternehmen müssen sich anpassen. Corporate Influencer bieten die Möglichkeit, Markenbotschaften glaubwürdig und nachhaltig zu transportieren. Es geht nicht darum, Werbeträger zu erschaffen, sondern darum, echte Menschen in den Mittelpunkt zu stellen – mit ihren individuellen Rollen, Erfahrungen und Geschichten.

Wer als Unternehmen authentisch kommuniziert, schafft Vertrauen und genau das ist in einer Zeit von Content-Überflutung und KI-generierten Beiträgen wertvoller denn je.

