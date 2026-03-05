Glosse: Wieder nichts gelernt!

Die Gas- und Spritpreise gehen gerade mal wieder durch die Decke. Es ist noch nicht so lange her, dass ein ähnliches Ereignis uns in eine vier Jahre dauernde Rezession gestürzt hat. Immer ist ein Krieg der Auslöser.

Was haben wir daraus gelernt – NICHTS!!!

Wir wollen ein „Verbrennerland“ sein und uns von den „Klimaterroristen“ nicht vorschreiben lassen, wie wir unsere Energiepolitik gestalten sollen. Trotzig wie ein kleines Kind – unbelehrbar! Willkommen in der österreichischen Politik.

Es ist höchst an der Zeit, sich über eine Energiepolitik, die auf Erneuerbaren fußt, Gedanken zu machen. Statt jährlich Milliardenbeträge an Öl- und Gasproduzenten zu zahlen. Plus – wir sollten uns auch gegen den Widerstand der „Landesenergie-Scheichs“ über eine dezentrale Energieversorgung Gedanken machen. Darin wäre unser Geld viel besser angelegt als bei alten weißen Männern, die nicht anderes mehr können als Gewalt und Terror.

Hinweis: Das Titelbild würde unter Zuhilfenahme von KI erstellt.