Miniatur: Klimaschäden für den Tourismus

Der Klimawandel hat uns nun alle in Europa erreicht. Der weltweite Tourismus ist davon in besonderer Weise betroffen, im Kleinen wie im Großen.

Beispiel spanische Atlanitikküste

Kleine Dinge sind zum Beispiel die fehlenden Strandduschen in der Region Cádiz an der spanischen Atlantikküste. Keine große Sache, nur ein wenig Komfortverlust – so der erste Eindruck. Dann fallen auch die Plakate auf, die die Bevölkerung zum Wassersparen aufrufen. Und dann sind da noch die Atlantik-Parks in Rota, die den Besuchern statt Chamäleons ausgedörrte Pinienwälder präsentieren.

Die einheimische Bevölkerung ist nicht mehreinverstanden

Neu ist, dass die Einheimischen gegen die riesengroßen Kreuzfahrtschiffe protestieren, die anlanden und 5.000 und „Kreuzfahrer:innen“ auf einmal ausspucken und diese dann in die Altstadt von Cadiz einfallen, wie die Heuschrecken. In Barcelona ist man schon weiter und „bekämpft“ Touristen mit Wasserpistolen – Wegen der Wohnungsnot und den immer schneller steigenden Mieten im Massentourismus-Mekka mit 18 Millionen Besucher:innen – weil das Vermieten der Wohnungen an Touristen deutlich lukrativer ist als an die spanischen Einwohner.

Kein Wasser – keine Gäste

Sizilien hat da noch ganz andere Probleme. Da gibt es schlicht und ergreifend keine Wasser mehr. Nicht für die Landwirtschaft, nicht für die Einwohner und auch nicht für die Touristen. Betroffen sind vor allem kleine Familienbetriebe und Hotels, denn die haben keine Lobby und momentan auch kein Wasser. Stornierungen und Schließungen sind die Folge – in der Hauptsaison.

Österreich ist schon lange keine Insel der Seligen mehr

Gewisse Entwicklungen haben wir auch in Österreich. Der mittlerweile nicht mehr leistbare Wohnraum für die einheimische Bevölkerung in Tirol im den Tourismus Hotspots ist nur eine der Themen. Auch ausgedorrte und manchmal brennende Wälder werden mehr, vom Waldviertel bis nach Kärnten. Bis zur lokalen Wasserknappheit ist es vermutlich auch nicht mehr weit – nicht diesen Sommer. Dieses Jahr sind ,dank stark mäandernder Höhenströmung, Hochwasser, Muren und vielleicht auch Tote, analog wie letzthin im Tessin, angesagt.

Resilienz könnte helfen

Resilienz ist angesagt, nicht auf der persönlichen Ebene, sondern dort wo sie ursprünglich herkommt, auf der Systemebene, könnte sie zum Rettungsanker werden. Doch Politiker eröffnen lieber medienwirksam Schwammstädte in Neubeugebieten, statt in den nächsten Jahren großflächig diese zu planen und umsetzen zu lassen. Resilienz entsteht blöderweise nicht aus dem Nicht-Tun, sondern aus dem Tun.

Leider sind Systeme träge. Schauen wir mal wer trägster ist: die Politiker oder das System Umwelt. Ich persönlich hab da schon den Sieger für mich ausgemacht – leider. Aber auch für eine Autofahrernation geht der Krug zum Brunnen, bis er bricht.