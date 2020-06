Interview Carina Felzmann – Franchise Messe 2020

Carina Felzmann ist seit über 20 Jahren Unternehmerin in der Marketing/PR-Branche. Das, was ihre Kommunikationsagentur von anderen u.a. unterscheide,t ist die Strategie, selbst Themen anzupacken und Veranstaltungen oder Messen in Eigenregie zu entwickeln und umzusetzen. Die Franchise Messe wurde 2011 gelauncht – der Österreichischen Franchise-Verband (ÖFV) und die WKO waren von Beginn an eingebunden. Aufgrund des positiven Feedbacks entwickelte Felzmann auch für Deutschlands Franchisewirtschaft Messeformate, so wie den Franchise Matching Day oder die Franchise Expo Frankfurt (#FEX), Deutschlands einzige Franchisemesse. Felzmann holte dazu die US-Firma MFV Expositions/Compexposium und den Deutschen Franchiseverband ins Boot. In diesem Jahr findet die #FEX20 im November als Hybrid, mit einer online und realen Messe in Frankfurt statt.

UWEB: Dieses Jahr findet die Franchise Messe als Online Edition – Wie kam es dazu?

Carina Felzmann: Corona lässt grüßen! Alle Großveranstaltungen wurden plötzlich bis Ende August abgesagt. Was tun? Der Herbst war schon vollgepflastert mit Events, bzw. wussten wir von einem Monat noch gar nicht, ob im Herbst Messen wieder erlaubt sind. Zum anderen hatten wir bereits einige Aussteller, die sich für die reale Messe angemeldet hatten.

Also hatten wir 2 Optionen: entweder schmeißen wir das Handtuch, verabschieden unsere Aussteller oder wir lassen uns sehr schnell was Neues einfallen. Zweiteres entspricht eher unserem Charakter. Wir begannen, Software-Tools zu checken, Abläufe zu diskutieren, mit dem ÖFV und unseren Messebotschaftern (das ist ein Strategieboard von Ausstellern) zu diskutieren und dann haben wir rasch gemeinsam eine Entscheidung getroffen.

UWEB: Ist es nicht ein großes Wagnis aus einem sehr etablierten Event, bei dem die persönlichen Kontakte eine dominierende Rolle spielen, plötzlich eine völlig digitale Veranstaltung zu machen?

Carina Felzmann: Ja natürlich, es ist immer ein Wagnis, bekannte Pfade zu verlassen und sich auf neues Terrain zu begeben. Vieles kann einem dabei unterkommen. Gutes und Erstaunliches, womit man nicht rechnet. Wir haben einige Aussteller am Weg verloren, die mit einer digitalen Messe noch nicht viel anfangen konnten. Das hat uns doch überrascht, weil wir uns sicher sind, dass uns die Online-Form bei Events auch in Zukunft begleiten wird – als „ad on“ zu physischen Veranstaltungen. Denke, da wird sich in der nächsten Zeit noch sehr viel tun. Bis dahin haben wir bereits unsere Erfahrungen gesammelt und können dann mit unseren Ausstellern den nächsten Schritt gehen.

UWEB: Was waren für die Entscheidung eine Online Edition zu veranstalten die entscheidenden Argumente?

Carina Felzmann: Offline war verboten. Und es gibt Franchisesysteme, die jetzt wieder ihre Partner-Pipeline füllen wollen, also ist der Bedarf da. Und auch wir wollten uns als Agentur für die Zukunft rüsten.

Eine online-edition hat natürlich auch einige Vorteile: Es fallen viele Kosten rund um den Auf-/Abbau des Standes, Reise, Personalkosten etc. weg. Zusätzlich ist die Datenerfassung, natürlich DSGVO –entsprechend und die Statistiken wirklich toll.

Diese Messe dauert sogar einen Monat! Das stelle man sich mal bei einer realen Version vor J. Das heißt an den live-Messetagen am 26.-27. Juni versuchen wir möglichst nahe an das Look & Feel einer realen Messe heranzukommen. Die Aussteller stehen für (Video)-Chats live zur Verfügung, die Vorträge finden in real time statt, werden auch aufgezeichnet und der upgeloadete Content steht nach den Messetagen noch zur Verfügung.

UWEB: Wie kann ich mir den Messebesuch als Gründer*in so in etwa vorstellen? Welche Features und welche Franchise-Systemanbieter erwarten die Besucher?

Carina Felzmann: Als Besucher habe ich zwei große Aktionsradien: zum einen die Aussteller zu „besuchen“ und zu diskutieren und zum anderen die Vorträge anzuhören, bzw. gibt es auch dazwischen sportliche Online-Workouts, damit die Messe auch körperlich spürbar wird J

Es steht ein online-Tool zur Terminvereinbarung mit den gewünschten Ausstellern zur Verfügung. Das ist für jene Besucher gedacht, die sehr strukturiert und effizient vorgehen wollen. Diese Termine finden über einen Video-Chat statt. 20 Min. vorher bekommen der Aussteller und Besucher einen Reminder aufs Handy. Ich kann mir über die Messe-Plattform auch alle Vorträge, die mich interessieren, in einem eigenen Messekalender zusammen stellen.

Oder man zieht es vor, einfach „durchschlendern“ und ohne Termine die Aussteller anzuklicken und die Stände und das Info-Material durchsehen. Interessiert mich etwas, kann ich mich sofort der Gesprächstools bedienen. Hier steht zur Wahl, via Telefon, via Video-Call oder nur geschriebener Chat. Die Stände sind im Corporate Design der Franchise-Systeme, um das Messeerlebnis lebendiger zu gestalten. Klicke ich z.B. auf den Screen am Messestand, öffnet sich ein Video des Ausstellers. Klicke ich aufs Roll-up, sehe ich Online-Broschüren, eine Fotogallerie etc. Und wir haben den Ausstellern auch die Möglichkeit gegeben, sich bzw. ihr Team mit Fotos in den Stand zu integrieren, damit der Besucher auch die Art der Menschen wahrnehmen kann, die beim System arbeitet.

Die Messezeiten haben wir wie in der realen Version beibehalten. Am Freitag von 10.00 – 18.00 Uhr, am Samstag von 10.00 – 16.00 Uhr. Wie gesagt, das Goodie für alle: der Content steht auch danach noch einen Monat lang zur Verfügung!

Für die Aussteller gibt’s sogar eine Aussteller-Party am Freitag J

UWEB: Wie kann ich an der Franchise Messe 2020 teilnehmen?

Carina Felzmann: Heißer Tipp: Auf www.franchise-messe.at mit dem Promocode vom Unternehmerweb 221 registrieren, dann ist der Besuch sogar gratis! Die Registrierung ist bereits offen. Und man kann sich bereits für Vorträge anmelden. Das live-Geschehen beginnt dann am 27. Juni um 10.00 Uhr mit einer Videobotschaft von BM Margarete Schramböck.

UWEB: Wäre so ein Schritt ohne Coronakrise denkbar?

Carina Felzmann: Ich denke ja, wobei wir hätten diesen Weg ohne Corona wahrscheinlich erst in ein bis zwei Jahren beschritten.

UWEB: Und jetzt noch die wichtigste Frage: Ist eine Franchise-Messe ohne Cocktailbar am WKO-Stand überhaupt vorstellbar?

Carina Felzmann: Das ist natürlich ein Verlust J! Die Bar war immer der Renner. Also das ist sicher der größte Unterschied zwischen der realen und virtuellen Messe.