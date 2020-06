Interview Barbara Steiner – Franchise Verband Österreich

Mag. Barbara Steiner ist seit 2015 Generalsekretärin des Österreichischen Franchise-Verbandes und vertritt in ihrer Tätigkeit die Interessen der österreichischen Franchise-Szene nach außen. Die studierte Soziologin und Publizistin war zuvor im Einzelhandel – in den Bereichen Vertrieb, Personal und Franchise – tätig.

UWEB: Der Franchise-Verband kann auf eine erfolgreiche Entwicklung in Österreich zurückschauen. Nun hält die Coronakrise große Teile der Wirtschaft in Schach. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung für das Thema Franchise?

Mag. Barbara Steiner: Durch die Krise ist das Thema Selbstständigkeit attraktiver geworden, deshalb sehen wir die weitere Entwicklung für Franchising vorsichtig optimistisch. In Zeiten wie diesen ist Zusammenhalt gefragt und das bieten Franchise-Systeme – so hat es in den vergangenen Wochen viele Unterstützungsmaßnahmen durch die Systemzentralen gegeben. Anhand einer aktuellen Mitgliederbefragung wurde deutlich, dass die Partner genau diese Sicherheit und Unterstützung, die mit dem Geschäftsmodell einhergehen, schätzen. Man zieht gemeinsam an einem Strang und nutzt die geballte Power des Systems. Eine weitere erfreuliche Erkenntnis, die im Zuge der Mitgliederbefragung gewonnen werden konnte, ist, dass 95% der Systeme auf der Suche nach neuen Franchise-Partnern sind und weiter wachsen wollen, sowie dass die Zahl der Franchis-PartnerInnen zu 90% stabil geblieben ist! Die Franchise-Szene steht also nicht still, sie wird weiter wachsen und deshalb blicken wir optimistisch in die Zukunft.

UWEB: Der Franchise-Verband ist seit langem Hauptpartner der Franchise Messe. In wie weit war der Verband an der Entscheidung zur Online Edition involviert? Was erwarten Sie sich als Verband von diesem Schritt?

Mag. Barbara Steiner: Der ÖFV ist Kooperationspartner der Messe aus Überzeugung! Die Entscheidung wurde von der Veranstalterin Carina Felzmann / Cox Orange in Abstimmung mit uns getroffen und wir stehen zu 100% dahinter!

Die Veranstaltung online abzuhalten trifft absolut den Zeitgeist – wir alle haben in den letzten Wochen diesbezüglich viel dazugelernt und unsere Kommunikation weitgehend umgestellt. Die Online-Messe ist eine großartige Chance für Menschen, die schon länger über den Weg in die Selbständigkeit nachgedacht haben und möglicherweise gerade jetzt die nötige Motivation zur Veränderung finden. Andererseits erwarten wir, dass unsere Mitglieder auf der Messe auf potentielle Partner treffen werden. Die teilnehmenden Systeme haben die richtige Einstellung: optimistisch in die Zukunft blicken und die Kraft des Systems nutzen, um nun in neue Partnerschaften zu investieren. Was die Wirtschaft nun braucht: Vertrauen in die Zukunft, neue strategische Ausrichtungen und Maßnahmen, welche die Kaufkraft stärken.

UWEB: Was würden Sie zum jetzigen Zeitpunkt noch immer im Bann der Coronakrise Gründer*innen mitgeben? Was Unternehmen die den Vertriebsweg Franchising beschreiten wollen?

Mag. Barbara Steiner: Franchising ist ein Vertriebs- und Organisationskonzept, das es ermöglicht, eine erfolgreiche Geschäftsidee mehreren (Franchise-) Partnern zur Verfügung zu stellen und so den Geschäftstyp zu multiplizieren. Der Franchise-Geber hat das Geschäftskonzept entwickelt und erprobt. Die Franchise-Nehmer (auch Franchise-Partner genannt) setzen dieses Franchise-Konzept als selbstständige Unternehmer in ihrem Standort (eigenständig) um und nutzen die Erfahrungen des Franchise-Gebers und die Vorteile seines Systems. Darüber hinaus erhält der Franchise-Nehmer laufende Beratung und Betreuung durch den Franchise-Geber. Der Franchise-Geber ist darüber hinaus verpflichtet, das System permanent weiterzuentwickeln und zu schützen. Im Gegenzug bezahlt der Franchise-Nehmer eine Einstiegsgebühr – abhängig von der Bekanntheit der Marke, der Branche und dem Entwicklungsstand des Franchise-Systems sowie eine laufende Franchise-Gebühr – meistens abhängig vom Umsatz. Der Franchise-Nehmer verpflichtet sich, das Konzept systemkonform umzusetzen und anerkennt die Verantwortung für das gesamte System und somit auch für die anderen Franchise-Nehmer. Das „Herzstück“ des Systems stellt die sogenannte Know-how-Dokumentation dar. In dieser befindet sich das gesammelte Wissen des Systems – also sämtliche praktische Kenntnisse, die auf Erfahrungen und Erprobungen des Franchise-Gebers basieren und die geheim, wesentlich und identifiziert sind. Basis des Franchisings ist die Partnerschaft selbständiger Unternehmer, die ein gemeinsames Ziel verfolgen – nämlich ein erfolgreiches Konzept für alle gewinnbringend umzusetzen. Franchising ist also eine Partnerschaft für gemeinsamen und langfristigen wirtschaftlichen Erfolg.

Kurz: Gemeinsam ist man besser aufgestellt als alleine. Selbständigkeit mit einem Franchise-System bedeutet mit der Sicherheit und Stärke eines Systems im Rücken zum Erfolg! Konkret heißt das, einen sichereren Weg einzuschlagen sowie die Kraft des und die Synergien im System zu nutzen. Franchise-Geber nutzen gerade jetzt die Kooperation und Kommunikation auf Augenhöhe – sie arbeiten am POS nicht mit Mitarbeitern, sondern mit selbständigen Unternehmern zusammen.

Meine Botschaft an Gründer*innen: unsere Franchise-Landschaft wächst stabil und neue Franchise-Partner*innen sind herzlich willkommen. Nutzen Sie die Gelegenheit, kommen Sie auf die Franchise-Messe und tauchen Sie ein in unsere Welt!

Meine Botschaft an Unternehmer*innen, die die Organisations- und Vertriebsform Franchise für sich entdecken möchten: Im Franchising leben wir Kooperation und Kommunikation auf Augenhöhe zwischen zwei selbständigen Unternehmern. Nutzen Sie diese Kraft und holen Sie sich diese Qualität in Ihr Unternehmen!

Über den ÖFV:

Der Österreichische Franchise-Verband (ÖFV) ist Repräsentant der österreichischen Franchise-Wirtschaft. Als integrativer Motor der Franchise-Szene vertritt der Verband die Interessen seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit und forciert den Austausch mit Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit, um die nachhaltige Qualitätssicherung im Franchising zu fördern. Diese wird durch den ÖFV System-Check unterstützt, zu welchem sich alle ordentlichen Mitglieder mindestens einmalig verpflichten. Nach Absolvierung des Checks darf das ÖFV Siegel „Geprüftes Mitglied“ getragen werden, welches nicht nur die hohe Qualität des Systems repräsentiert, sondern darüber hinaus für eine hohe Franchise-Partner-Zufriedenheit steht und dadurch Vorteile bei der Suche nach neuen Franchise-Partnern mit sich bringt. Der ÖFV gilt als Kommunikationsplattform und fokussiert den Ausbau von Image und Bekanntheitsgrad des Franchisings. Zudem vernetzt der Verband Franchise-Geber mit Franchise-Interessenten und stellt seinen Mitgliedern ein umfassendes Experten-Netzwerk zur Verfügung. Ebenso zählen themenspezifische Veranstaltungen zum vielfältigen Angebot des Österreichischen Franchise-Verbandes, der in Brunn am Gebirge angesiedelt ist und rund 135 Mitglieder zählt. Alle weiteren Informationen über den Verband können auf der Website des ÖFV abgerufen werden. www.franchise.at