EPU und KMU nach dem Corona-Shutdown

Es ist fast genau 3 Monate her seit die Regierung in Österreich das Coronamaßnahmen Paket in Kraft trat. Wie wir uns erinnern stand mit einem Mal sehr viel still und vieles war anders. Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, viele geschlossenen Geschäfte, kaum Verkehr, eingeschränkte öffentliche Verkehrsmaßnahmen, die Staatsgrenzen dicht und so weiter.

Jetzt drei Monate später und mit 15. Juni 2020 muss man laut Regierung in den Geschäften keine Masken mehr tragen. Allerdings erlebt man es doch hin und wieder, dass in Geschäften auf Anordnung der Vorgesetzten die Maskenpflicht nicht gefallen ist. So klagte die Angestellte eines Süßwarengeschäftes, dass sie sich die Mitarbeiter*innen zu früh gefreut hätten.

Im Schönbrunner Tiergarten wird man vor beispielsweise vor dem Regenwaldhaus und dem Aquarium aufgefordert, Masken zu tragen.

Wie läuft es nun drei Monate nach dem Corona-Shutdown

Einige Gastronomiebetriebe haben noch immer nicht aufgesperrt, weil die Zahl der Gäste zu gering und diverse Auflagen ein Aufsperren verunmöglichen. Andere Unternehmer*innen bemängeln, dass sie erst den Märzausfall rückerstattet bekamen. Man hätte viele durch die Option der Kurzarbeit „hineintheatert“, so ein Wiener Dienstleister, weil das alles vorfinanziert werden muss. Und es wieder an den EPU und KMU hängen bliebe.

