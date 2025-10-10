Oktober 12, 2025
Handwerksbetrieb gründen – Das einzigartig House of Talents-Projekt  in Salzburg!

Medienpartner / Anzeige Posted On 10. Oktober 2025
0


Der schnellste Weg in die Selbstständigkeit!

In Kooperation mit dem Wirtschaftsservice der Stadt Salzburg startet die Altstadtmarketing Salzburg GmbH ein österreichweit einzigartiges Projekt zur Ansiedlung von kreativen und motivierten Handwerker:innen!

Mit einem All-in-Paket, das Raummiete, Betriebskosten, Beratung und Marketingleistungen beinhaltet wird Neugründer:innen  der Weg in die Selbstständigkeit schnell und einfach ermöglich

Der Creative Hub am Anton-Neumayr-Platz 1, lädt dazu ein Arbeiten und Leben verschmelzen zu lassen. Im hippen Szeneviertel herrscht ein lebendiger Branchenmix aus trendigen Boutiquen, kultigen Lokalen und familiengeführten Unternehmen.Die Lage verspricht hohe Frequenz – von Einheimischen und Touristen. Kurze Wege Richtung Genuss, Erlebnis und Einrichtungen des täglichen Bedarfs gehören hier zum urbanen Lifestyle….

Bis Ende Dezember läuft der FIRST CALL zur Bewerbung. Danach wird eine Jury die Projekte auswählen und der Start in die Selbstständigkeit kann sofort erfolgen.

Infos & Bewerbung: https://salzburg-altstadt.at/schauraumstadt




Medienpartner / Anzeige 10. Oktober 2025
