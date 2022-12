„Eine der Erkenntnisse, die mir am Besten gefallen hat, ist die, dass der Mediamixplan vom Vorjahr genommen wird und fortgeschrieben wird.“Das sagt unser Gast Maximilian Mondel in dieser Episode von Uncripted zu einer Studie von Gallup zur Werbewirtschaft in Österreich.Maximilian Mondel ist Co-Founder der Agentur MOMENTUM Wien. Nach unterschiedlichen Stationen als Chefredakteur bei „Bestseller“, „Horizont“, „Wiener“ oder „update“, ist Mondel Chefredakteur der von MOMENTUM Wien betriebenen und vermarkteten Fachmedienplattformen Internetworld.at und ForumF.at sowie Organisator der JETZT Konferenzen und Initiator von Awardshows wie Marketing Leader of the Year oder Digital Superhero of the Year.Wir freuen uns über eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Anregungen und Fragen bitte an: contact@uncripted.com