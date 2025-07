Podcast: Fankultur, Storytelling und digitale Transformation

© Bilder: FK Austria Wien, UNCRIPTED

Zu Gast im UNCRIPTED Studio ist Johannes Dobretsberger, der Head of Marketing & Sales bei FK Austria Wien

In dieser spannenden Episode von UNCRIPTED erzählt Johannes Dobretsberger, der Head of Marketing & Sales bei FK Austria Wien, von seiner Reise aus der strukturierten IT-Welt hinein ins dynamische Sportmarketing. Seine große Passion für den Fußball führte ihn zu FK Austria Wien, wo er die Freiheit und Diversität seiner täglichen Arbeit schätzt. Johannes spricht über die zentrale Rolle von Sponsoring, das fast die Hälfte des Vereinsbudgets ausmacht.

Er skizziert die Herausforderungen und Chancen im Sportbusiness, ein Beispiel ist die digitale Transformation, die derzeit ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft ist. Im Fokus dieser Episode stehen die Bedeutung der Fankultur, des Storytellings und die gesellschaftliche Rolle des Vereins mit Blick auf Inklusion und der zunehmenden Bedeutung des Frauenfußballs. Diese Episode zeigt, dass Fußball nicht nur ein Spiel voller Emotionen, sondern ein Ereignis von wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung ist. Zur Person

Johannes Dobretsberger ist Head of Marketing & Sales und Prokurist bei FK Austria Wien. Nach über 12 Jahren bei Oracle in leitenden EMEA-Rollen bringt Johannes tiefes Know-how in B2B-Marketing, Strategie und Markenführung mit – von der Tech-Welt bis zum Stadion.

