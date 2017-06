Hat nichts mit dem Saastal, dem Tal der Saaservispa, in der Schweiz zu tun. SaaS (Software-as-a-Service) sind cloudbasierte Softwarelösungen. BenutzerInnen verbinden sich über das Internet mit den durchaus umfassenden Softwarelösungen. Diese Lösungen werden gegen eine Leihgebühr bzw. Miete angeboten. Üblicherweise wird über einen Webbrowser Zugang erlangt. Die gesamte Infrastruktur, wie Middleware und Software sowie die Daten befinden sich im Datencenter des Anbieters und werden von diesem verwaltet. Durch die Auslagerung bestimmter Nebentätigkeiten auf SaaS kann Ihr Unternehmen diese Dienste umgehend bereitstellen oder selbst nutzen. Die Investitionskosten sind hierbei geringer als bei der Umsetzung einer Inhouse-Software-Lösung.

SaaS-Beispiele

Verwenden Sie bereits einen webbasierten E-Mail-Dienst? Outlook, Hotmail oder Gmail? Dann nutzen Sie bereits eine Art von SaaS. Bei diesen Email-Diensten melden Sie sich über das Internet bei Ihrem Account an. Die E-Mail-Software und Ihre Nachrichten befinden sich im Anbieternetzwerk. Über einen Webbrowser (oder eine App bzw. ein Programm) auf dem Computer oder mobilen Endgerät greifen Sie auf Ihre E-Mails und gespeicherten Nachrichten zu. Diese E-Mail-Dienste sind kostenlos und für die private Nutzung geeignet. Für die Nutzung im Unternehmen können zusätzliche Produktivitätstools bezogen werden.

Für Unternehmen werden ausgereifte Dienste angeboten, wie CRM- (Customer Relationship Management), ERP- (Enterprise Resource Planning), Collaborations- und Dokumentverwaltungstools. Bei diesen Geschäftsmodellen bezahlen Sie auf Basis Ihres gebuchten Services. Üblicherweise buchen Sie ein Abonnement. MailChimp bietet z.B. einen Dienst für den Versand von E-Mail-Newslettern.

SaaS-Vorteile

Für SaaS Dienste benötigen Sie keine Hard-, Middle- oder Software. Sie sparen nicht nur den Erwerb, sondern auch die Installation, Aktualisierung, Verwaltung und Datensicherheit ist inkludiert. So ist die Nutzung von speziellen Anwendungen auch für Unternehmen möglich, die selbst nicht über die erforderlichen Ressourcen, Infrastruktur und Software verfügen. Diese Aufgaben werden vom Dienstanbieter übernommen und bezahlt wird nur, was genutzt wird. Sie sparen so eine Menge Geld und können sich auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren.

Die meisten SaaS-Dienste werden direkt über den Webbrowser ausgeführt, es ist keine Software erforderlich. Einige Anwendungen benötigen lediglich Plug-Ins. Ihr Aufwand ist minimal.

Das SaaS-Preismodell bietet einfachere und kürzere Einstiegsprozesse, da die Barrieren für KundInnen durch nutzungsabhängige SaaS-Preismodelle gering sind.

Durch das cloudbasierte Angebot ist die Mobilität für Ihre MitarbeiterInnen problemlos gegeben. Ein Internetzugang ist ausreichend, um auf die benötigten Daten und Dienste zugreifen zu können. Ihre internen MitarbeiterInnen haben sich keine Kenntnisse in Bezug auf Sicherheitsprobleme beim mobilen Computing anzueignen. Werden Ihre Daten in der Cloud gespeichert, vermeiden Sie auch den Datenverlust, wenn das Gerät einer BenutzerIn ausfällt oder verloren geht.

Wählen Sie den Dienstanbieter sorgfältig aus, er ist für Ihre Daten und die Sicherheit verantwortlich.

SaaS-Nachteile

Die Anwendung kann, auch wenn gewollt, nicht im Rechenzentrum des Kunden installiert werden. Ein Kauf statt Miete ist nicht möglich. Sie setzen sich der Gefahr aus, in die Abhängigkeit von einem Anbieter zu geraten. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Änderungen an Ihrer Software durchführen müssen. Nur State-of-the-Art Software ist meist für den Betrieb in der Cloud optimiert. Durch die Inanspruchnahme von Infrastructure as a Service (IaaS) und Containertechnologie können solche Anwendungen mit geringfügigem Aufwand cloud-fähig gemacht werden. Der Nachteil ist, dass dadurch nur einen Teil des Cloudpotenzials ausgeschöpft werden kann.

Wahl des Anbieters

Die Anbieter versprechen alle Sicherheit, Datenschutz, Verfügbarkeit und Kostenersparnis für Ihre KundInnen. Die Auswahl des geeigneten Cloud-Partners ist ein Schritt, der Ihr Unternehmen langfristig beeinflusst. Diese Entscheidung kann den Geschäftserfolg nachhaltig prägen. Eine Evaluierung des Cloud-Angebotes ist unerlässlich, sonst kann aus der Vermeidung schnell ein höheres Risiko entstehen. Verlassen Sie sich ganz auf einen Anbieter, sind Sie Ihm ein stückweit ausgeliefert.

