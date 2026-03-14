ÖBB: Strom aus dem Akku für NÖ-Nahverkehr

Die ÖBB-Personenverkehr AG setzt einen weiteren wichtigen Schritt zur Modernisierung und Dekarbonisierung des Bahnverkehrs in Niederösterreich. Sieben hochmoderne und umweltfreundliche Akkutriebzüge der Firma Stadler werden für die Fahrgäste auf den nicht elektrifizierten Strecken Niederösterreichs – wie zum Beispiel der Kamptalbahn oder der Erlauftalbahn – bestellt.

Die neuen ÖBB Cityjets vom Typ Flirt Akku werden im Laufe des Jahres 2028 eingeliefert und sollen ab Fahrplanjahr 2029 die bestehenden Dieseltriebwägen ersetzen. Damit schließen sie an den ersten Abruf von 16 Akkutriebzügen an. So profitieren Fahrgäste künftig von einem deutlich leiseren, komfortableren und umweltfreundlicheren Bahnangebot in Niederösterreich.

Rahmenvertrag mit Stadler

Bereits im Juli 2023 schloss die ÖBB-Personenverkehr AG einen Rahmenvertrag mit dem Hersteller Stadler über die Lieferung von bis zu 120 Cityjet Akkutriebzügen ab. Dieser Rahmen bildet die Grundlage für die sukzessive Erneuerung der Regionalflotte und führt mit dem zweiten Abruf die Modernisierungsstrategie konsequent fort.

Umweltfreundliche Mobilität für Niederösterreich

Die neuen Züge fahren teilweise mit Strom aus der Oberleitung und teilweise mit Energie aus leistungsstarken Batterien. Während der Fahrt unter einer Stromleitung sowie während der Wendezeit in Endbahnhöfen werden die Batterien aufgeladen. Auf Strecken ohne Oberleitung fahren die Züge dann rein elektrisch mit der gespeicherten Energie.

So tragen die Cityjet Akkutriebzüge maßgeblich zur Reduktion der CO₂-Emissionen im Bahnverkehr bei, indem sie die bestehende Dieselflotte auf nicht elektrifizierten Nebenbahnen ersetzen. Im Vergleich zur dann ausgemusterten Flotte werden durch den zweiten Abruf bis zu 500.000 Liter Diesel pro Jahr eingespart. Das reduziert den CO₂-Ausstoß um rund 1.200 Tonnen jährlich.

Komfort und Effizienz für Pendler:innen

Die dreiteiligen Cityjet Akkutriebzüge bieten über 160 Sitzplätze, niveaugleiche barrierefreie Einstiege, Mehrzweckbereiche für Fahrräder, Kinderwägen und Rollstühle sowie ein barrierefreies WC. Komfortpunkte wie ergonomische Sitze, Steckdosen und USB-C-Anschlüsse, Infomonitore mit modernem Fahrgastinformationssystem und großzügige Ablageflächen unterstreichen den modernen Standard dieser Fahrzeuge.

Mit dem zweiten Abruf der Cityjet Akkutriebzüge bekräftigen die ÖBB ihr Engagement für einen leistungsfähigen, klimafreundlichen Regionalverkehr und ein attraktives und zeitgemäßes Angebot für die Menschen in den Regionen.

Quelle: Pressemeldung ÖBB