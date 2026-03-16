🎾 EXKLUSIVER VIP-ZUGANG
Erlebe Weltklasse-Tennis hautnah beim Final Four mit Dominic Thiem,
sowie weiteren Top-Spielern aus Österreich und internationalen ATP-Profis.
Spannung, Intensität und echtes Spitzenniveau – live auf dem Court.
Doch das ist nur der Anfang.
Mit Ihrem VIP-Ticket erhaltest Du Zugang zur exklusiven Grand Slam VIP Area.
Direkt am Center Court erwartet Dich eine kulinarische Reise durch die vier größten Turniere der Tenniswelt:
🇦🇺 Australian Open – moderne Sommer-Aromen
🇫🇷 French Open – elegante französische Küche
🇬🇧 Wimbledon – britische Klassiker
🇺🇸 US Open – New York Night Session Style
Vier Welten. Vier Genussstationen. Ein einzigartiges Erlebnis.
✔️ Separater VIP-Zugang
✔️ Hochwertiges Buffet-Konzept
✔️ Premium-Ambiente direkt am Spielfeld
✔️ Limitierte Plätze
€ 80,- für ein Erlebnis, das weit über ein Tennisticket hinausgeht.
Sichere Dir Deinen Platz im exklusivsten Bereich des Events.
WANN: 13.Juni 2026 ab 10:30 Uhr
WO: Better Tennis Center Alt Erlaa, Erlaaer Straße 56A, 1230 Wien
Erhalte Dein Ticket nur hier um EUR 10,- günstiger mit dem Code „unternehmerweb“.
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